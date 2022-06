Cinco mulleres do sector cultural completarán estudos en EEUU

Santiago. A Xunta de Galicia e a Comisión Fulbright veñen de seleccionar a cinco mulleres para trasladarse a Estados Unidos e completar os seus estudos ao abeiro do programa de bolsas convocado entre as dúas organizacións. Trátase de cinco profesionais da cultura que esta semana asistiron a unha xornada de orientación en Madrid, na que tamén estivo presente o secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Manuel Vila.

O acordo entre a Comisión Fulbright e o Goberno galego para promocionar e divulgar o patrimonio e a cultura de Galicia a través de estadías que terán unha duración de entre seis e doce meses é unha iniciativa pioneira no noso país, tal e como se recoñeceu nesta xornada.

As seleccionadas para participar nesta iniciativa foron elixidas entre unha vintena de profesionais vinculados, todos eles, con Galicia por nacemento, residencia, formación en estudos superiores ou artísticos e traxectoria profesional.

As cinco realizarán estadías de formación académica, de investigación artística ou de desenvolvemento de proxectos cun sólido compoñente investigador nas áreas de artes audiovisuais, escénicas, plásticas e visuais, á música e musicoloxía, á museoloxía e conservación do patrimonio e á xestión cultural.

As estadías buscan a mellora da calidade do traballos como a súa proxección a nivel galego, estatal e internacional. As participantes na segunda edición son Alicia Cerrada Fernández, María Pía Nicoletti Pascual, Evelyn Ramírez Fernández, María del Mar Ramón Soriano e Bandia Ribeira Cendán. redacción