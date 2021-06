Cinco series imprescindibles para disfrutar de cara a este verano

De cara a este verano las series continúan y renuevan sus temporadas con varios títulos aclamados por el público. Ante ello, proponemos un listado de cinco producciones que no conviene perderse.

‘Sky rojo’ Esta producción tiene algo que ver con la Casa de Papel y no es solo porque comparten creadores, si no porque la tensión está asegurada. La primera tanda arranca con un capítulo de presentación que apunta maneras. Así, se muestra a las protagonistas, tres prostitutas, Wendy (Laly Expósito), Coral (Verónica Sánchez) y Gina (Yany prado) que se ven obligadas a huir de Las Novias Club, un club de alterne en Tenerife, en el que estaban obligadas a trabajar, después de que una de ellas intentase acabar con su proxeneta. Está en Netflix a la espera de una segunda entrega que llega el 23 de julio.

‘El Inocente’ Se trata de una miniserie de ocho capítulos. Esta es una nueva entrega original de Netflix, donde el actor gallego Mario Casas comparte planos con Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado en un thriller creado por Oriol Paulo a partir de una adaptación del bestseller de Harlan Coben. Cada capítulo conlleva intriga, dudas y complicaciones en la historia, que proyecta cómo el camino de un inocente puede torcerse hacia un futuro de asesinatos.

‘The boys’ Esta ficción estrenó en 2020 pero es muy acertada para ver en forma de maratón. Amazon Prime sorprendió con su lanzamiento el julio pasado. Basada en los cómics de Garth Ennis, presenta una sátira de la imagen del superhéroe americano, la guerra y la política. Karls Urban da vida a Billy Butcher, el líder de la banda y Jack Quaid como Hughie Campbell trabajan para ofrecer comedia y desgracia a partes iguales.

‘Hunters’ Esta trama mantiene una temática de caza parecida a The Boys pero más literal. Coescrita por David Weil y Jordan Peele renueva una segunda temporada, también en Amazon Prime, tras una primera entrega que no dejó indiferente al público. Aunque se basa en cazar nazis, también presenta toques de humor que permiten un equilibrio entre la forma y el contenido. Este grupo de capítulos reúne actores como Al Pacino, Logan Lerman o Josh Radnor. Por ahora, no hay fecha oficial de estreno.

‘La Valla’ Esta serie es una distopía española en la que las clases sociales están separadas por una gran valla y la sociedad está supeditada al ejército. En este thriller, una familia busca recuperar a su hija pequeña usada para acabar con la pandemia que diezmó a la población y llevó a esa situación. Mezcla drama, aventura, acción y hasta romanticismo. Ángela Molina, Laura Quirós, Unax Ugalde y Olivia Molina son algunos de sus protagonistas. Está disponible en Netflix y Atresplayer.