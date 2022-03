Santiago. O ciclo Mestre Mateo iniciouse este domingo coa proxección do documental O Gran Camiño no cine Babylon de Berlín, grazas a colaboración coa Academia Galega do Audiovisual e a asociación cultural galega De Berlín Son. O secretario Xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistiu á estrea ao igual que fixeron máis dun centenar de personas; estrea que tamén se realizou, de xeito simultáneo, noutros sete centros galegos do exterior.

Este ciclo conta cunha periodicidade mensual. Visualizaranse así, dende marzo a decembro, os oito filmes finalistas nos Mestre Mateo. O secretario xeral da Emigración destacou a importancia de iniciativas como esta que permiten “difundir y promocionar a cultura e a lingua galega nos países de acollida da man da colectividade exterior e dar a coñecer o labor do sector audiovisual galego, que se atopa nun momento de gran crecemento e creatividade”. ECG