‘City on a Hill’ (T3), con Kevin Bacon y Aldis Hodge, llega en agosto a Movistar+

Madrid. La tercera temporada de City on a Hill nos lleva a la alta sociedad de Boston, Beacon Hill. Después de dejar el FBI y arrojar su placa al puerto de Boston, Jackie Rohr (Bacon) consigue un nuevo y prestigioso trabajo como encargado de la seguridad de una familia adinerada. Todo va bien hasta que los secretos comienzan a destaparse... Cuando se abre una investigación, ADA Decourcy Ward (Hodge) ve la oportunidad de acabar con la maquinaria que perpetúa un sistema de justicia penal que no funciona. Siobhan Quays (Banks), que representa a una trabajadora de la construcción que resultó gravemente herida, se enfrenta a la corrupción de la ciudad de primera mano. Como puede atestiguar Jenny Rohr (Hennessy), dada su historia con su padre, algunas experiencias lo perseguirán más allá de su límite. Esta temporada se unen como estrellas invitadas: o Corbin Bernsen (The Punisher) interpreta a Sinclair Dryden, una de las caras más veteranas de la élite de Beacon Hill. Ex agente del FBI, fue un mentor para Jackie en el cuerpo y ambos reconectan a raíz de su nuevo trabajo como encargado de seguridad de su familia. Pero bajo su encanto y carisma se esconden malas intenciones. ECG