Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, reza la famosa hipálage de Virgilio popularizada por Jorge Luis Borges en sus comentarios a una traducción de Beda el Venerable. Está en el libro VI de la Eneida e ilustra a la perfección, con su grandiosa descripción del estremecimiento que provoca la oscuridad de la noche y la terrible soledad de los personajes, la bajada a los Infiernos de la Sibila y Eneas. He aquí un ejemplo perfecto del brillo intrínseco que nos siguen deparando los textos clásicos, griegos y latinos, y que marcan un techo estable de la creación humana. Una especie de “hasta aquí exactamente es hasta donde puede llegar el Hombre en su búsqueda de lo insólito, lo puro... o lo imposible”. Es, también, una imagen precisa de lo que, con un poco de mala suerte, podemos perder definitivamente si continúa triunfando el menosprecio de un sistema de educación cada vez más absurdo, extraído de la sinrazón más estricta. El torpedeo sistemático de lo que nos hace más sabios, más sutiles, y quizá más curiosos. Yo puedo contarme entre los afortunados. En mi adolescencia se respetaban cosas como el latín. Doy gracias ahora a dos profesores muy concretos: Juan Corral, que dirigía un colegio en Carballiño, y Agustín Brañas, del Ramiro de Maeztu de Madrid. Ellos dos supieron insuflarme la esencia de ese idioma fundamental...

AL RESCATE

Hay gente (benditos sean) que dedica su vida a evitar que ese que comentamos sea un mundo perdido. Emilio del Río es uno de ellos. Doctor en Filología Clásica por la Complutense de Madrid y profesor allí ahora mismo, lleva desde hace años (2012, concretamente) haciendo una magnífica labor divulgadora del latín y de la cultura clásica en el programa Verba volant, dentro de No es un día cualquiera, primero, y hoy en Las mañanas de Radio Nacional, los dos dirigidos por Pepa Fernández. Como consecuencia lógica del éxito de su podcast Locos por los clásicos, sale ahora mismo un libro con ese mismo nombre en Espasa, y lleva el siguiente subtítulo: Todo lo que debes saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma. Ahí, nuestro autor nos habla, en clave enormemente divertida, de una colección modélica de obras. No sólo de ellas, sino de la influencia de todas ellas en la literatura a través del tiempo. Así, nos reseña una misiva de 1798 de Goethe a su amigo Schiller: “Tu carta me ha sorprendido leyendo la Ilíada, a la que siempre vuelvo cada vez con mayor placer, pues siempre hace que uno se eleve por encima de lo terrenal, como si fuera un globo...” Y así va comentando perlas de Homero, Ovidio, Sófocles, Cicerón, Safo, o de nuestro querido Virgilio. Imprescindible...