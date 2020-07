Clásicos de agora: de novo Xabier

Hai escritores que nunca desaparecen, pois as súas obras fan que pervivan. Kalandraka Editora, na súa colección Maremar, hai moi pouco sacou a lume unha obra inédita de Xabier P. Docampo (Rábade, 1946). Obra que vén unirse con forza á toda a produción do escritor que nos abandonou no ano 2018. De novo podemos gozar do traballo textual de Docampo e do visual do seu amigo e magnífico ilustrador Xosé Cobas (Logrosa, 1953) no álbum ilustrado O pintor cego. Un diálogo cheo de intertextualidades artísticas e literarias que campan en liberdade, característica que une a estes dous creadores, figuras claves no desenvolvemento da Literatura Infantil e Xuvenil galega.

A beleza, fealdade, crueldade, celos, vinganza, amor... son eixos desta nova viaxe imaxinaria polos sentidos e sons. Parabéns a Kalandraka por estar sempre pendente de poñer nas mans do lectorado obras de calidade en todas as áreas do saber.

