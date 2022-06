No siempre las clínicas de injerto capilar en Barcelona, dan los resultados esperados. Si estás pensando en realizar un implante capilar, debes buscar el lugar y profesional adecuado. Es el primer paso y uno de los más importantes. De la elección que hagas depende en mucho, el éxito de este tratamiento. Si la decisión es tomada a la ligera, puede traer consecuencias irreparables. Estas pueden dañar tu imagen y crearte problemas de inseguridad. Por eso debes tener cuidado con las clínicas de injerto capilar en Barcelona.

Las clínicas low cost de injerto capilar, no cuentan con el personal cualificado. Son lugares que promocionan excelentes precios y resultados increíbles. Pero que al no tener ninguna preparación se convierten en un riesgo para los pacientes que buscan una solución a su alopecia. Son muchos los casos fracasados que cirujanos capilares han visto cada año. En pacientes que han realizado la implantación capilar en un centro no especializado. Con resultados fallidos.

Es por ello que se comenzó a realizar una campaña que ayude a alertar a los pacientes. A su vez orientar a aquellas personas que sufren de pérdida de pelo, a encontrar la clínica y profesional capacitado. Pone en conocimiento las consecuencias de los trasplantes mal hechos. Concientizando a las personas sobre lo importante que es la elección de una buena clínica capilar.

Estas clínicas pueden engañar a los pacientes, si estos se dejan llevar por la apariencia de sus páginas web y los precios que ofrecen. Utilizan mucha mercadotecnia y presentan supuestos especialistas y testimonios excelentes. La realidad es que no siempre son profesionales. Por sus precios logran una alta demanda. Y los injertos pueden ser realizados por personas que nada tienen que ver con la medicina. Menos con la cirugía capilar.

Las consecuencias pueden ser desbastadoras y en algunos casos irreparables. Es aconsejable que antes de tomar la decisión del lugar donde llevarás a cabo el injerto. Hagas ciertas averiguaciones y tomes en cuenta los consejos que te daremos más adelante. Puedes hacer un trasplante capilar seguro. Con excelentes resultados. Pero en el lugar indicado.