COAG: a arquitecta Zaida Muxí analiza o seu libro ‘Mujeres, casas y ciudades’

SANTIAGO. O Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) celebrará este mércores, 18 de xaneiro, a primeira charla de 2023 do Club de Lectura Hai Mulleres. Nesta ocasión, a protagonista será a arquitecta Zaida Muxí Martínez que presentará a súa obra Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Está sesión terá lugar ás 19.30 horas no baixo cuberta do Colexio de Arquitectos de Galicia en Santiago (Praza da Quintana, 1) con entrada libre e gratuíta ata completar aforo, e será emitida por streaming desde a plataforma Zoom. A autora estará acompañada polas arquitectas da Comisión de Xénero do COAG, Carmen Figueiras e Elvira Carregado.

Como en sesións anteriores, organizarase unha xornada na que se presentará o libro da man da súa autora-arquitecta de xeito presencial e a través dun plataforma de retransmisión en directo. Durante unha hora abordaranse todos os temas relevantes relacionados coa obra, promovendo a participación de oíntes e asistentes para facer preguntas ou comentar a obra.

Esta actividade abre o COAG a diferentes tipos de persoas, non necesariamente arquitectas, coa intención de contar cunha escola aberta á sociedade interesada na arquitectur. ECG