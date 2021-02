Cobratis avisa de que el segundo trimestre de 2021 será un momento crítico para los impagos mercantiles y en los arrendamientos

La crisis del covid ha hecho que muchos negocios no puedan frente a sus pagos y que muchos particulares también no puedan hacer frente al pago de sus arrendamientos. Aunque parezca que tras 2020 nada pueda ir a peor, lo cierto es que hay una serie de indicadores demasiado favorables tampoco para 2021, tal y como avisan expertos y compañías especializadas como Cobratis.

Para cobrar deudas, del tipo que sean, la ley del proceso monitorio puede ser una opción muy efectiva. Permite recuperar cobrar el dinero pendiente a empresas, autónomos, particulares, relativo a deudas alquiler y con comunidades de vecinos. En este sentido, el proceso monitorio es un mecanismo que permite cobrar las facturas pendientes u otro tipo de impagos de un modo efectivo y rápido. Algo especialmente importante en esta época, en la que todo el mundo está viendo como su economía se resiente, en menor o mayor medida.

A través de la ley de proceso monitorio lo que se puede lograr es precisamente cobrar las deudas, independientemente del límite en su cuantía. Se trata de un tipo de proceso para cobrar, sobre todo, deudas comerciales de pequeñas cantidades y que no deben ser desestimadas. Si antes de iniciar un proceso de este tipo has intentado ya cobrar por la vía amistosa y no ha habido forma, tendrás que mandar al deudor un burofax, que tendrá acuse de recibo y una certificación del texto en el que se pide el importe de la factura que no ha abonado para así cumplir con el requerimiento legal que se encuentra recogido dentro de la Ley 7/2001 de Enjuiciamiento Civil.

En la medida de lo posible, será recomendable que complementes dicha solicitud con documentos en los que se validen y se soporte la deuda que ha quedado pendiente con la firma o sello del deudor o cualquier otra prueba física o electrónica del deudor. También se pueden aportar correos, telegramas, facturas, telefax, recibos de entrega, etc, en definitiva, documentos que acrediten la deuda reclamada.

Tras el momento en el que el acreedor hace efectiva la presentación de la reclamación de la deuda, se localiza al moroso para ver si paga o se opone. En el caso de que abone lo debido en un plazo de 20 días el juzgado archivará el caso.