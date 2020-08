Comedia na TVG: ‘Do dereito e do revés’

Os seguidores da serie galega Do dereito e do revés teñen esta noite unha cita coa boa comedia na Televisión de Galicia (TVG). Nesta entrega, como na vila non se fala doutra cousa: a Sara acaban de nomeala adestradora. A Moncho próelle o seu éxito e non pensa asistir á gala de entrega do galardón.

Finalmente, muda de idea cando sabe que o acto vai estar cheo de celebridades, pero o problema é atopar un traxe á altura dunha personalidade coma a deste avogado tan particular.

Esta trama e unha comedia creada por Xosé Cermeño, creador de sona no eido audiovisual galego. Esta aposta polo sorriso ten un reparto de actires que conta con Víctor Fábregas e Sergio Pazos, ademais de Susana Sampedro, Casilda Alfaro, Alberte Montes, Xoel Fernández e Alicia Armenteros, entre outros.

Por outra banda, tamén neste mércores na TVG, o magazine A Revista rematará o seu percorrido polas diferentes denominacións de orixe de Galicia visitando a Ribeira Sacra. No estudio de gravación falarase con Ruth Fernández Vidal, técnica da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, sobre as características dos viños cultivados nesta zona, e con Beatriz Pérez Pereira, guía turístico e integrante da empresa Máis que Románico Turismo Cultural, sobre os tesouros e segredos paisaxísticos que agocha. En directo, o programa visitará unha das adegas desta D.O.O espazo da TVG tamén falará sobre os novos empregos xurdidos a causa da pandemia provocada pola covid-19. Para afondar nesta cuestión, visitará a praia de Canelas (Sanxenxo).