Comenzará este venres en Ferrol unha nova edición dos Concertos da Fin do Mundo

Música. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro presentou este martes xunto a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; o presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea Paz e a representante da Fundación La Caixa en Galicia, María Jesús García, a segunda edición dos Concertos da Fin do Mundo que comezan este mesmo venres no Faro de Corrubedo.

A directora de Turismo de Galicia avanzou que nesta edición o ciclo duplica o número de concertos a celebrar en catro localizacións diferentes que teñen como referente próximo un faro da costa galega ou espazo de beleza singular. “Concertos na Fin do Mundo é un ciclo de concertos concibido como unha experiencia musical e turística diferente no marco da celebración do Xacobeo, cun formato intimista en contornas singulares, o que os converte en eventos moi especiais, únicos”, indicou Nava Castro.

O programa de Concertos da Fin do Mundo, iniciarase o día 29 de xullo no faro de Corrubedo, en Ribeira, que acollerá a actuación de DJ Mil, Teresa Salgueiro e Carolina Rubirosa, ese mesmo día, e o día 30, as de DJ Galician Army, Pasion Vega e Nastasia Zürcher. Xa en agosto, os Concertos da Fin do Mundo trasladaranse á contorna do Faro de Cabo Silleiro. Redacción