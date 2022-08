Comeza a preparación do Día das Letras de Fernández Del Riego

Santiago. Representantes da Xunta de Galicia mantiveron unha primeira toma de contacto coa asociación cultural Patrimonio Laurentino, co obxectivo de comezar a traballar nas diferentes actividades culturais que acollerá Vilanova de Lourenzá, co gallo da celebración das Letras Galegas do ano 2023, dedicadas durante o próximo exercicio á figura de Francisco Fernández del Riego.

No encontro participaron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o delegado territorial do Goberno autonómico en Lugo, Javier Arias, e a presidenta do colectivo, Remedios Gallo.

Trátase dunha xuntanza que serviu para perfilar unha programación que, segundo apuntou Arias durante a súa intervención, “situará a esta vila mariñá, berce do intelectual homenaxeado, no mapa cultural de Galicia ao longo do vindeiro ano”, logo de que a Real Academia Galega acordase en sesión plenaria lembrar durante o próximo ano a figura deste autor lugués.

Valentín García, pola súa parte, concretou que as accións previstas pola Xunta de Galicia para recoñecer a figura e a traxectoria de Francisco Fernández del Riego a través do seu departamento “buscarán o seu recoñecemento histórico e a divulgación do seu traballo a prol da lingua e da galeguidade”.

Fernández del Riego naceu en Lourenzá en 1913, estudou Dereito e Filosofía e Letras en Santiago e en Madrid; foi un dos artífices da Editorial Galaxia, a revista Grial e Biblioteca Penzol, ademais de impulsor de moitas outras actividades culturais.

Formou parte da nova xeración de intelectuais galegos que deron continuidade ao ideario do Grupo Nós, e tamén foi nomeado membro da Real Academia Galega.

Ao longo da súa vida recibiu numerosos premios como a Medalla Castelao, Pedrón de Ouro e o título de doutor honoris causa pola Universidade de Vigo, cidade na que morreu en 2010.

A RAG decidiu homenaxear a figura do intelectual lucense nun pleno celebrado o pasado mes de xullo, no que destacou a coincidencia do sesenta aniversario da celebración do primeiro Día das Letras Galegas, evento do que el mesmo foi inspirador, co exercicio no que se conmemorarán os 110 anos do nacemento de Francisco Fernández del Riego. redacción