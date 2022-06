Comeza a prospección na fortificación a máis altitude da provincia de Pontevedra

Arqueólogos do colectivo romanarmy.eu desenvolven durante esta semana unha campaña de prospección arqueolóxica no xacemento arqueolóxico a maior altura da provincia de Pontevedra, o Castelo do Faro, en Covelo.

Localizado a 1.148 metros de altitude nas proximidades do teito da provincia, o Faro de Avión, os investigadores prospectarán a grande fortificación no lugar con distintas técnicas (incluíndo a xeofísica) e estudarán en detalle as súas estruturas mediante sondaxes arqueolóxicas.

A campaña de intervención arqueolóxica está promovida polo concello de Covelo cunha subvención para actuacións arqueolóxicas da Deputación de Pontevedra.

O seu director científico é o profesor da Universidade de Salamanca e arqueólogo José Manuel Costa García, comandando un equipo con João Fonte, arqueólogo da Universidade de Exeter, Francisco Alonso Toucido (Tempos Arqueólogos) ou o investigador Manuel Gago (Universidade de Santiago de Compostela).

O recinto foi descuberto polo colectivo romanarmy.eu con técnicas de teledetección e comunicada a súa existencia á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta en 2020.

O xacemento ten unha planta de tendencia ovalada, conformada por unha muralla construída con pedra granítica local ocupando unha área de cinco hectáreas.

A muralla adáptase á topografía local, cinguindo un amplo perímetro interior que non parece corresponderse co parcelario agrario da zona.

Un aspecto particular da muralla é a existencia dunhas singulares estruturas cadrangulares adosadas á muralla e de función descoñecida e sen paralelos coñecidos noutros recintos fortificados.

Grazas aos avances tecnolóxicos e ás novas liñas de coñecemento da arqueoloxía europea, nos últimos anos localizáronse ao longo de Galicia numerosos recintos fortificados en altura ata o momento descoñecidos.

A cronoloxía e adscrición cultural da maior parte deles é unha incógnita, constituíndo un dos principais desafíos científicos na identificación de sitios arqueolóxicos en Galicia. Unha das hipóteses de traballo de romanarmy.eu en relación a Castelo do Faro é que poida tratarse dunha fortificación romana de carácter temporal, debido ás súas dimensións, á súa morfoloxía e á proximidade a outros recintos fortificados de época romana que se atopan xusto ao sur, coa fronteira con Portugal e o río Miño polo medio.

“Con todo, a investigación poderá darnos datos que nos indiquen que o xacemento é doutra cronoloxía diferente ás que nós investigamos preferentemente, e iso é moi relevante, porque servirá para avanzar no coñecemento xeral sobre estes recintos”, dixo José Manuel Costa García, profesor de arqueoloxía da Universidade de Salamanca.

O tamén director científico desta intervención engadiu que os compoñentes do grupo “queremos compartir este coñecemento con outros equipos de investigación”. O equipo de romanarmy empregará unha metodoloxía que combina distintas técnicas de detección remota con outras accións máis convencionais sobre o terreo.

Esta aproximación permite recabar o maior número de evidencias arqueolóxicas e mostras fiables para a datación e estudo das estruturas.

Os investigadores empregarán as redes sociais para difundir en tempo real as novidades da campaña directamente desde o xacemento.