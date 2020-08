Comeza hoxe en formato online o Resurrection Fest

O Resurrection Fest reencóntrase co seu público hoxe e mañá sábado en formato online, unha edición virtual que constará de 12 horas de programación en streaming (seis o venres e outro seis o sábado, a partir das 21 horas), que se repartirán entre concertos, documentais e entrevistas que repasan a historia do festival de Viveiro (Lugo). Poderá seguirse a través de YouTube e Facebook.

A organización do certame levou a cabo unha iniciativa solidaria para recadar fondos para os afectados polo covid-19. Para elo puxeron á venda uns packs exclusivos a través da web do festival, que se esgotaron, e tamén da de Estrella Galicia https:// estrellagalicia.es/tenda/produtos/ labarradelresu/, todo irá destinado a Cruz Vermella e o Banco de Alimentos de Lugo. “Vai haber actuacións de grandes artistas, entrevistas, algunhas delas inéditas e outras que fixemos durante estes anos, extractos dos grandes concertos do festival e outros que gravaron bandas desde estudos...”, contou Esteban Girón, un dos responsables deste festival online. Añadiu que “nun ano catastrófico, non podiamos estar sen ofrecer algo á xente que nos apoia. É algo que lle damos porque non sería responsable pola nosa banda estar 24 meses sen ofrecer algo á xente que nos segue mes a mes”.