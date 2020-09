Comeza hoxe o Festival de Filosofía no Consello da Cultura Galega

Santiago. “Nunca tivemos un momento máis acaído que o actual para falar da liberdade coma agora, nun contexto de pandemia” asegura Carme Adán, coordinadora do Festival de Filosofía que ten como título Libres. En serio? e que se desenvolve desde hoxe no Consello da Cultura Galega (CCG). A cita xunta nomes recoñecidos do pensamento e do ámbito cultural como a sexóloga Valérie Tasso, a directora de cine Sonia Méndez, o editor Francisco Castro ou a escritora Inma López Silva. A cita analizando o auxe das series de televisión. Para falar disto estarán o director e guionista Pepe Coira e a directora de cine Sonia Méndez, coa moderación de África López Souto, profesora de Filosofía e membro da Sección de Pensamento do mesmo CCG. Ao rematar, nas escaleiras da praza de San Martiño Pinario, terá lugar o espectáculo Los actos de la inercia de Javier Martín con música de Artur MPuga

A xornada continúa mañá pola mañá con dúas mesas redondas. A primeira titúlase Tinder, poliamor e outras formas de amar e introduce unha serie de preguntas para a reflexión. Inma López Silva, escritora e membro do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) do CCG, moderará o diálogo entre a escritora e sexóloga Valérie Tasso e o director xeral de Galaxia, Francisco Castro.

A segunda mesa falará de fútbol. A avogada laboralista e membro da Sección de Pensamento Celia Pereira modera un debate en que participa Lucía Taboada, xornalista e autora de Como siempre, lo de siempre, e Rafa Cabeleira, columnista deportivo e autor de Alienación indebida. Xa pola tarde, en San Domingos de Bonaval, terá lugar Té con Kant de Inversa Teatro. Este espectáculo é unha obra que está escrita e dirixida por María Caparrini e Marta Pérez e interpretado por María Roja e máis Marta Pérez redacción