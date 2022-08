Comezan as obras de musealización da casa de María Antonia Dans

O inicio das obras de rehabilitación e musealización que a Xunta de Galicia impulsa na casa da pintora María Antonia Dans cun investimento de 250.000 euros será inminente, segundo o anunciou este xoves o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. A actuación, que arrancará nos vindeiros días, contará cun prazo de execución de nove meses e levarase a cabo ao abeiro dun convenio asinado entre o conselleiro e o alcalde de Curtis, Javier Caínzos.

Con esta colaboración súmase unha nova alternativa cultural e artística na zona, ponse en valor a figura da pintora e recupérase unha parte do patrimonio histórico do concello. “María Antonia Dans é un referente no neoexpresionismo que destaca polas súas paisaxes nas que o rural xoga un papel fundamental e pola forza cromática dos seus lenzos”, dixo Rodríguez.

En virtude deste convenio, a Xunta achegará 250.000 euros para a rehabilitación da casa na que viviu a autora.

O proxecto supón a recuperación da edificación principal e da auxiliar, de modo que volvan ao seu aspecto orixinal, mantendo as características e materiais. Se intervirá no espazo que constituía o taller de traballo e se prevé a construción de volumes para actividades artísticas.

A casa de Dans foi adquirida polo seu pai nos anos 20, antes de se trasladar coa súa familia. O andar superior consta dunha gran galería de equilibradas proporcións e está soportado por columnas exentas de fundición, que permiten un retranqueo ou recuado da planta baixa, cun pórtico con vigas de madeira.

Toda esta planta está pechada cunha pequena varanda na parte baixa. Este foi o sitio onde María Antonia tivo tamén o seu estudo galego.

O convenio, no que a Xunta achega o 56 % do investimento , enmárcase no traballo por conservar e divulgar o legado dos autores galegos e descentralizar a actividade cultural estendéndoa ao rural, a través de liñas de apoio para a mellora das infraestruturas culturais ou para os centros museísticos e completar as coleccións bibliotecarias. E coa posta en marcha de campañas arqueolóxicas para divulgar os achados ou a nova creación do programa Territorio Cultura para ampliar a programación cultural no rural.

Nesta ocasión, a administración autonómica impulsa a rehabilitación dunha edificación que foi durante toda a vida de artista o lugar desde o que facía excursións cos seus cadernos de notas para, en breves trazos, iniciar o que máis tarde había converter en obra definitiva. Dans naceu na localidade de Oza dos Ríos, aínda que sendo moi nena foi levada a Curtis.

Na Coruña é onde recibe as primeiras leccións da man dunha notable debuxante, Lolita Díaz Baliño, quen a encamiña na profesión. Tras a súa voda, en 1952, trasládase a Madrid, onde vai residir xa de xeito definitivo.