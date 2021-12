Comezan os premios ‘Álvaro Cunqueiro’

A Facultade de Ciencias da Comunicación da USC foi o escenario da presentación do XXVIII Premio Nacional de Periodismo Gastronómico “Álvaro Cunqueiro” este mércores, convocado polo Concello de Lalín e que reparte 5.000 € en dous únicos premios. O acto contou coa presenza do alcalde de Lalín, José Crespo; do decano da dita Facultade, Xosé Ramón Pousa; da vicedecana Alba Silva e do concelleiro Avelino Souto.

O alcalde de Lalín, José Crespo, sinalou que “hoxe presentamos nesta Facultade de Ciencias da Comunicación esta edición, que xa é a 28ª, do Premio Nacional de Periodismo Álvaro Cunqueiro; a verdade é que xa é media vida facendo o Cunqueiro, dos 54 anos da Feira do Cocido o feito de que teñamos xa 28 galardóns significa que levamos xa máis da metade da vida da mesma con estes premios de xornalismo gastronómico en Lalín e mais cos premios gastronómicos de Galicia, o que é un motivo de satisfacción contar con esta traxectoria”.

“A Feira deste ano, sen dúbida, é unha Feira que vai estar condicionada, outra vez máis, polo Covid”, afirmou o alcalde. “É unha mágoa porque foi declararse Festa de Interese Turístico Internacional e ao cabo dunha semana celebrouse a edición da Feira, no 2020, e logo ao cabo dun mes foi cando se pechou todo polo coronavirus e o ano pasado pois foi como foi, algúns actos houbo que suprimilos, e este ano estamos coa mesma”. “A ver cando podemos facer unha Feira do Cocido normal”, afirmou.

“Agradezo ao decano da Facultade que, unha vez máis, nos bote unha man e nos permita estar hoxe aquí. Indicar que ao Álvaro Cunqueiro queriamos darlle unha volta máis profunda se cabe, porque algo xa o cambiamos, que intentaremos levar a cabo no ano que vén da man de persoas precisamente como Xosé Ramón Pousa que é un coñecedor desta materia”, remarcou.

“Temos falado máis dunha vez de que é un premio cunha dotación económica importante por parte dun Concello e sobre todo leva o nome dunha persoa que é unha referencia para Galicia, para a gastronomía e para as Letras Galegas, sen dúbida”, subliñou. “El foi o primeiro pregoeiro no ano 69 e desde aquelas viña á Feira do Cocido, que chegou a ser a primeira festa gastronómica internacional de España”, indicou.