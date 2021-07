Como evitar daños en los tatuajes durante el verano con la exposición al sol

El 10 % de los europeos tiene algún tatuaje. En España, esas cifras son aún más altas: 4 de cada 10 afirman tener al menos uno. Los españoles son los segundos europeos que más tienen, solo superados por los italianos y los sextos del mundo. No hablamos de una moda pasajera, sino de todo un fenómeno mundial que incluso tiene su Día Internacional, el próximo 17 de julio. Los tatuadores son auténticos artistas que consiguen plasmar grandes diseños en la piel. Para mucha gente, es una forma de expresar sus gustos, sus ideas y sus recuerdos.

En realidad, un tatuaje consiste en inyectar la tinta del dibujo dentro de la piel mediante punciones repetidas con una aguja dentro de la piel, “levantando” o escarificando la epidermis y depositando la tinta en la dermis a unos 1,5 milímetros. Así pues, se trata de una pequeña herida superficial en una parte del cuerpo, y como tal, es imprescindible cuidarla para que cicatrice correctamente y así el dibujo quede exactamente como lo queremos y habíamos imaginado tanto.

Condiciones climáticas. Sin embargo, el verano es una época complicada para hacerse uno. La humedad y el sudor pueden dificultar la curación, aunque la posibilidad de evitar el roce con prendas largas es un punto positivo. Sin embargo, depende la zona del cuerpo donde se haya realizad. En esta línea, la piel en verano piel está más expuesta y condicionada a diferentes factores que pueden influir en el proceso de curació, por lo que un tatuaje reciente tiene más riesgo de sufrir una infección. Además, el sol degrada las tintas y altera y atenúa los colores. Además, esto puede derivar en cambios estéticos en el diseño no deseado por su portador. Por estos motivos, no es recomendable escoger el verano para sumar un tatuaje a nuestro cuerpo. Aun así, es una época en la que se tiene más tiempo libre para acudir a un estudio, pensar en el diseño y prestar atención a la curación, por lo que es muy frecuente ver tatuajes recientes en verano. Para todas aquellas personas que decidan hacerse uno, y en vísperas del Día Internacional del Tatuaje, los expertos de www.nivea.es, la marca número uno mundial en cuidado de la piel, explican cómo curar y proteger un tatuaje en verano siguiendo unas pautas clave. Además, La doctora María Agustina Segurado, experta asesora de Nivea comentó que: “El verano es la época preferida para muchas personas porque el calor les permite lucir sus bonitos tatuajes. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque la luz solar es un gran aliado para nuestra salud, también puede ser un enemigo que daña los dibujos y los colores. Un tatuaje reciente debe huir del sol durante las primeras semanas.

Aunque pueda resultar un poco incómodo con el calor, es muy importante para asegurar la correcta curación de la herida. Una vez curado, el dibujo durará más tiempo intacto si la piel se mantiene sana y tersa, y para ello hace falta aportar una hidratación profunda. Por eso, en Nivea siempre recomendamos que los productos nutritivos e hidratantes y el protector solar no falten nunca en la rutina de cuidado de la piel de una persona con tatuajes”.

Consejos a tener en cuenta. Así, recomiendan seguir estas pautas a la hora de proteger la piel tatuada en verano y es que los cuidados no terminan con la cicatrización. El sol es uno de los grandes enemigos de los tatuajes, también de los que ya están curados. La exposición prolongada a la luz solar va atenuando los colores y destiñendo el dibujo, pues degrada las partículas de tinta. Incluso, muchos años después, la tinta puede provocar una inflamación que deforme el diseño. Los expertos de Nivea explican los grandes consejos que cualquier persona con tatuajes debe tener en cuenta para protegerlos del sol del verano.