Como se miden as distancias? nun álbum ilustrado cunha mensaxe propia

A comezos deste 2020 saíu á luz da man da editorial Galaxia o álbum ilustrado Distancias, que colocaría no andel dos libros-obxecto ou libros artefacto, pois a lectura é diferente: a disposición en horizontal, os camiños que se van xerando na colocación do texto mesturándose coa ilustración e chegando incluso a formar parte dela (como cando as palabras son as follas e os pétalos nunha planta) contribúen a crear unha mensaxe propia e provocan unha actitude de xogo e sorpresa en cada páxina.

Cunha mensaxe de procura, de autoentendemento, Distancias achéganos ao inicio, á infancia, para guiarnos por un camiño que nos leva a perdernos para encontrarnos, para entender(nos) e explicar(nos). Ademais, preséntase a posibilidade de realizar unha lectura en dúas direccións (o final pode ser o inicio), o que volve xerar unha dinámica na lectura, unha curiosidade por ver que pasa se comezamos pola última páxina, en definitiva, outro modo de ler.

Tamara Andrés (Poio, 1992) dedícase á escrita, á tradución e á investigación. Conta cun feixe de obras publicadas e numerosos recoñecementos como poeta e narradora. Nesta obra, cabe destacar o gran poder de evocación a través das palabras xustas. Unha poesía mínima que nos convida a gozar dunha viaxe lenta e consciente.

Marcos Viso (Ourense, 1973) é ilustrador e ten publicadas varias obras nas que achega o seu valor como ilustrador, mais tamén ten obras nas que é escritor e ilustrador. Neste traballo fai unha proposta visual na que a ilustración establece un xogo coa palabra, coas cores e coa composición. Unha simbiose entre texto e imaxe que mesmo fai pensar se naceu antes a ilustración que o poema. Un libro que permite descubrilo desde diferentes idades e estados emocionais, e que ofrece unha nova lectura sempre que decidamos pasar un anaco na súa compaña.

