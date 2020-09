Como sería Galicia se gañase Carvalho Calero?

Membro do Exército Republicano durante a Guerra Civil Española: primeiro como miliciano, despois como teniente. Condenado a 12 anos e un día de prisión, finalizada a contienda. Imposibilitado para entrar nun cargo público e represaliado como profesor. A vida de Ricardo Carvalho Calero ten toda a dignidade dos derrotados no século XX: perdedores dunha guerra, vítimas dunha ditadura pero inesquecibles na memoria colectiva. Pero como sería Galicia no caso de que triunfasen as teorías do profesor ferrolán sobre unha normativa reintegracionista da lingua galega? Por esa ucronía camiña Ricardo Carvalho Calero. Coraçom de Terra. Unha novela gráfica que suma realidade e ficción en torno á figura do homenaxeado este ano polo Día das Letras Galegas.

Nesta banda deseñada editada por A través e Demo hai espazo para encontros verídicos e imaxinados. No capítulo 1 aparecen Xaime Quintanilla, Torrente Ballester e o que sería ditador Franco, nun Ferrol dos tempos mozos de Carvalho. E no 2 emerxen as figuras en Compostela de Lois Tobío, Álvaro Cunqueiro, Francisco del Riego ou Cabanillas.Na presentación do cómic celebrada este martes en Ferrol, o codirector de Através indicou que “isto iníciase cunha ucronía, cun tempo que non existiu e co triunfo das teses de Carvalho Calero sobre a lingua e a sociedade”. Os ilustradores Xico Paradelo e Irene Veiga, xunto co deseñador Iván Suárez, percorreron así “unha realidade galega diferente, desde o nacemento ata o pasamento do escritor”.

Segundo Valentim Fagim, de Através, “os guionistas fan que Carvalho Calero camiñe por Ferrol na adolescencia e coñeza a Franco, que chegue como estudante a Compostela, entre na Guerra Civil en Madrid, padeza a represión e o cárcere”. Pero para o codirector da editorial, “a miña parte favorita é cando nos anos 70 descubre que o galego terá máis forza ligado á sociedade portuguesa e brasileira, na realidade a súa estratexia quedará na periferia pero aínda así el seguirá adiante”. Considera así que por esta valentía “a Real Academia Galega demorouse 20 anos en adicarlle o Día das Letras Galegas”.

Precisamente, na rolda de prensa celebrada no centro Torrente Ballester insistiuse na petición de que tamén as Letras de 2021 se adiquen a Calero. Debido á pandemia do coronavirus, a celebración de 2020 concedida oficialmente ao ferrolán (tras anos de loita por parte de colectivos culturais e institucións) quedou minimizada. Valentim Fagim reclama que “o próximo ano tamén sexa de Carvalho Calero, este foi moi estrano e nos centros escolares non foi posible traballar a súa figura... así que en certo modo foi como se non se lle adicara o Día”.

A esta petición únese o concello de Ferrol, aínda que con certo pesimismo. Segundo o alcalde Ángel Mato, asistente á presentación da banda deseñada, “eu non son moi optimista por moito que xa o solicitamos á RAG, pero a Academia xa ten organizados actos en Ferrol para o 30 de outubro”. De todos modos, recalcou que “Carvalho Calero merece un ano normal, xa que a pandemia nos limitou moito”. Mato recordou ademáis “a miña débeda de rehabilitar a casa natal en Ferrol Vello do que foi primeiro catedrático de Lingua Galega”. Este proxecto partiu de AGAL pero contou co apoio da Xunta, Normalización Lingüística e concellos de Lugo, Ferrol e Santiago, entre outros.

Confía Fagim en que “este libro non acabe en liberías de segunda man porque debe gardarse como un tesouro”. E xustifica que “as bandas deseñadas son tanto para crianzas e adolescentes como para adultos, así chegamos a públicos diferentes xa que os ensaios non son tan fáciles de ler”. Segundo o prologuista Xavier Alcalá, Carvalho “foi un señor condenado polo pailanismo ao silencio, a súa figura e a de Ernesto Guerra da Cal teñen un brillo inmensamente superior a calquera dos seus inimigos na Real Academia Galega ou na Universidade de Santiago de Compostela”. O escritor sentenciou que “no ano 2050 falarán portugués 500 millóns de persoas no mundo, e aquí seguimos con non falar galego aos nenos”. E celebrou que “esta banda deseñada transmite aos novos que paga a pena ser galegos”.