Alumnos do IES nº 1 de Ordes reciben formación para recoñecer as fake news

Os alumnos e as alumnas de terceiro da ESO do Instituto de Educación Secundaria nº 1 de Ordes (A Coruña) achegaronse este venres ao mundo da comunicación. A iniciativa enmarcase dentro dos obradoiros que Xornalismo na Escola la Caixa está a realizar no centro. Os talleres, impartidos por Ángel Castro Silva, forman parte dunha iniciativa posta en marcha polo Colexio Profesional de Xorrnalistas de Galicia e a Obra Social la Caixa, e ensinan a contrastar as informacións, recoñecer as fake news ou desenvolver espíritu crítico. A iniciativa abarca centros públicos de toda a comunidade autónoma.