Concertos de balde no Gaiás o domingo no Día da Música

Coincidindo co Día da Música, a Xunta de Galicia festeará esta efeméride con tres concertos que terán lugar na Cidade da Cultura de pequeno formato a cargo de El afecto ilustrado, FAIA e Chisme, que se celebrarán ao longo de toda a xornada.

Trátase da primeira programación cultural do Gaiás que contará con público, tras a cancelación deste tipo de actividades pola alerta sanitaria da covid-19.

A asistencia é de balde, previa retirada de convite en Ataquilla.com, e limitarase a 60 persoas por actuación.

No entanto, todos os concertos poderán seguirse en directo ás 12.00, 17.30 e 21.00 horas pola canle de Youtube do Gaiás e pola súa páxina web cidadedacultura.gal.

Todas as actuacións terán lugar no Museo Centro Gaiás e comezarán ás 12.00 horas coa agrupación de música clásica El afecto ilustrado.

En formato sexteto, ofrecerá un repertorio barroco do século XVII. Concibido como un grupo de cámara innvoador e vérsatil, a súa filosofía é unha interpretación historicista e dun xeito próximo un repertorio musical comprendido entre os séculos XVII e XIX.

O ensemble está integrado por profesionais que despuntan no panorama nacional e internacional con formatos de concerto pouco explorados. Procuran difundir programas dun alto nivel interpretativo, precisión histórica e respecto ás fontes orixinais, froito dun proceso detallado de estudo e investigación musical e histórica.

FAIA abrirá ás 17.30 horas os concertos da tarde presentando o seu primeiro traballo Ao cabo leirín, un proxecto de investigación e recompilación do cancioneiro tradicional, tinguido de vangarda e actualidade a través da súa voz e estilo.

Faia Díaz rescata dun xeito íntimo ese repertorio de cancións das avoas e bisavoas que forman parte do noso patrimonio inmaterial.

Cantante e investigadora, é licenciada en Historia da arte. Foi bolseira na Habana, Perugia e Barcelona, onde cursou estudos de etnomusicoloxía, cinema e crítica artística, e está formada en dixitalización e catalogación do patrimonio artístico.

É membro do coñecido grupo galego De Vacas, que ten actuado con éxito de público na Cidade da Cultura.

Pechará esta celebración na Cidade da Cultura do Día da Música a actuación de Chisme. Trátase do proxecto de Fernando Epelde, tamén coñecido por ser dramaturgo e actor na compañía de teatro galega Voadora.

Tras unha serie de álbums marcados pola experimentación formal e por fíos conceptuais que o levaban a explorar territorios como o da arte sonora, a electrónica minimalista ou o pop cibernético; abraza no seu último traballo, Todo é ficción, un rexistro máis preto do formato canción: melodías pegañentas, unha sonoridade que mantén a súa conexión con texturas electrónicas pero cunha afouteza e unha pegada que lembran a xéneros como a new- rave ou o pop groove máis espacial.

No Gaiás, ademais deste traballo, ofrecerá un repertorio dos proxectos anteriores.

Os tres concertos estarán rixidos por un estrito protocolo, seguindo as medidas de seguridade sanitaria esixidas pola etapa poscovid-19.

Haberá un circuito de entrada e saída, se manterá a distancia social entre os asistentes non pertencentes á mesma unidade familiar e será obrigatoria a máscara.