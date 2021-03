Concha Blanco vai ser a próxima ‘Escritora na súa Terra na Letra E’

xuntanza. A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) celebrou onte a súa Asemblea Xeral de socios. Acordouse que Concha Blanco sexa a próxima Escritora na súa Terra - Letra E e, por tanto, quen reciba unha homenaxe que este ano chega á súa vixésimo sétima edición; será no mes de xuño en Cee, coa colaboración do Concello, quen xa lle acordou por unanimidade atribuirlle o seu nome a un espazo público na vila. E aprobouse o programa de actividades para o ano, que xa comezaron co Día de Rosalía de Castro.

Aposta por continuar con actividades de traxectoria xa asentada e de alcance social como son os paseos literarios ou os obradoiros da Escola de Escritoras e Escritores da AELG; tamén a organización ou coorganización de xornadas de formación dirixidas ao estudo das diferentes formas de crear literatura contemporánea desde os espazos de formación de novos formadores, educadores, mediadores da lectura. Tamén se reforza o proxecto coordinado pola Sección de Literatura Oral coa celebración dunha nova Gala dos Premios Mestres e Mestras da Memoria e a través da celebración de máis polafías e, no outono, dunha nova edición, a décimo cuarta, da Xornada de Literatura de Tradición Oral. ECG