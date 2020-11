Concierto de Milladoiro na Fundación Ínsua dos Poetas

MÚSICA. A Fundación Ínsua dous Poetas acolle hoxe un concerto do grupo Milladoiro, na súa sede da Esgueva- Madranás, no concello do Carballiño, que terá lugar a partir das 17.00 horas. A entrada é gratuíta ata completar aforo que, polas restricións sanitarias, será de 150 persoas que manterán as medidas de seguridade ao celebrarse ao aire libre.

O grupo Milladoiro interpretará temas do seu álbum Atlántico e algún que outro clásico do seu repertorio. O recital está patrocinado pola Xunta e colaboran tamén a Deputación de Ourense e o concello do Carballiño. ECG