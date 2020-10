Concurso Conectando xeracións coa tecnoloxía, do Cpeig e Amtega

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) convocan o certame Conectando Xeracións coa tecnoloxía, tres concursos de creación de contidos audiovisuais ou tecnolóxicos para fomentar a conexión entre xeracións, especialmente entre netos e avós aínda que non será necesario que exista un vínculo familiar.

Nestes momentos marcados pola covid-19, o Cpeig considera que esta acción pode axudar a reducir a distancia social que existiu durante o confinamento entre as xeracións de netos e avós na contorna familiar.

A iniciativa ter como obxecto principal o uso de diferentes ferramentas ou soportes tecnolóxicos que permitiron e permiten manter en contacto a persoas maiores cos seus netos, sobre todo en situacións nas que non é posible estar fisicamente preto e o teñen que facer de modo virtual, ademais de procurar a ruptura da brecha xeracional.

Os proxectos poderanse presentar en tres categorías: vídeos curtos dun máximo de tres minutos, musical e audioblog, creados de forma conxunta entre nenos e avós nos que poderán contar unha anécdota, unha historia do pasado ou calquera outra cuestión creativa que lles xorda, é dicir, a temática será aberta. O prazo de presentación dos proxectos finalizará o 20 de outubro.

A dotación do premio é de dúas tablets de 10 pulgadas para cada unha das categorías do concurso. O xurado estará composto por cinco membros da xunta de goberno do Cpeig, o seu presidente, o secretario e tres vogais. O fallo publicarase no portal do colexio profesional, www.cpeig.gal, e nas súas redes sociais (Facebook e Twitter: @CPEIG).

Os proxectos poderanse compartir a través de calquera ferramenta de transferencia de arquivos tipo Wetransfer ou Dropbox, facendo o envío ao correo electrónico coectandoxeracions@cpeig.gal, indicando no asunto Premio Concectando Xeracións + categoría escollida. Esta actividade enmárcase no convenio de colaboración entre o Cpeig e a Amtega para a posta en marcha de actividades para o fomento da sociedade dixital.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) colaboran desde hai tempo. ECG