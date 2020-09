Condena a AELG a falla de liberdade en Bielorrusia

A Coruña. A Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG) adhírese, como membro do Consello Europeo de Escritoras e Escritores (EWC), á defensa da autora Svetlana Aleixievich e denuncia a “censura de liberdade de expresión” en Bielorrusia.

Segundo indicou esta organización nun comunicado, desde principios do mes de agosto o Consello Europeo de Escritoras e Escritores divulga, a pedimento do Sindicato de escritores bielorruso, a “situación de censura de liberdade de expresión” no seu país e “de manipulación” por parte dalgúns medios polas eleccións realizadas. ECG