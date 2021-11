Conferencia de Luis Barcón sobre la Estratexia Galicia Dixital 2030

Lugo. La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Deputación de Lugo, con la colaboración de la USC, inaugura hoy el XXXII ciclo Luis Asorey, centrado en la Dixitalización do sector agrario en Galicia, tema de candente actualidad, con conferencias en las que se irán abordando las estrategias autonómica, nacional y europea, y “as referentes á modernización tecnolóxica dos subsectores agrícola, gandeiro e forestal, e do rural en xeral, a través de fórmulas como as Smart farmings ou as aldeas intelixentes”, tal y como señalan desde la organización, que también expondrá casos de éxito en relación con la digitalización del sector.

El ciclo, coordinado por el presidente da Asociación Forestal de Galicia (AFG), Antonio Rigueiro, será inaugurado por el presidente de la RAGC, Juan Lema; el diputado Roberto García Pernas, y la vicerrectora de Coordinación del Campus de Lugo de la USC, Montserrat Valcárcel.

Esta primera conferencia versará sobre Contexto europeo, español e galego sobre dixitalización e robótica. Estratexia Galicia Dixital 2030, que impartirá el gerente de Proxectos da Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Manuel Barcón.

Según este informático, “a dixitalización ten entrado na sociedade para permanecer nela e transformala”.

“Non se pregunta se un sector, empresa, organización

ou administración está presente nesta visión da realidade e da tecnoloxía senón en que grao o está. Cómpre detérmonos a pensar e compartir cal é e cal pode ser a posición de Galicia, España e Europa nesta corrente de cambio global”, apunta.

El experto explica que algo característico de esta transformación completa es su progresibidad y rapidez, “xa que asistimos a cambios disruptivos continuos que son aceptados e incorporados á vida cotiá en meses ou semanas. Algúns destes cambios serán completamente inesperados e só unha vez que se teñan producido mostránsenos coma obvios e evidentes. Será un tempo de cisnes negros”.

Para este especialista es importante “facer de Galicia unha rexión de referencia en Europa na dixitalización para aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostenible social, económico e ambiental”.

“Trátase dunha oportunidade única tanto pola dotación histórica de recursos económicos, máis de 4.000M€, como pola situación tecnolóxica disruptiva en Intelixencia Artificial, ciberseguridade, Intelixencia do dato e tecnoloxías de conexión (5G/6G)”. ecg