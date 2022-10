¿Conocías estas webs para hacer apuestas en eSports?

Esta es una pregunta que debe ser respondida por alguien que esté familiarizado con el término, ya que se utiliza en relación con los juegos populares de manera directa. Un videojuego que está diseñado para que dos o más participantes se enfrenten entre sí ha sido clasificado como un juego Esports, siempre y cuando este tenga un final notable.

Estos juegos deben cumplir con ciertas características notables de manera directa. Mientras que por videojuego entendemos todos los juegos que se pueden desarrollar a través de una pantalla (videoconsolas, ordenadores, smartphones y más).

Una vez que se tiene en cuenta todas las condiciones antes mencionadas, se debe saber que los videojuegos como Fortnite, Call of Duty, League of Legends, Rainbow Six, FIFA, Starcraft y más, son considerados e-sports por sus atributos.