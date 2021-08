Consejos para elegir un seguro de accidentes

Hay aspectos que tenemos que tener claros. Para empezar, no todos los seguros de accidentes son iguales. Pensad que hay gente que reduce estos seguros a los accidentes que realizan únicamente en su trabajo, siendo así una especie de seguro de riesgos laborales.

Independientemente de eso, un buen seguro debería cubrir aspectos básicos como muerte, desmembramiento, incapacidad, gastos funerarios, ambulancias, renta diaria por hospitalización o enfermedad grave causada por un siniestro, entre otros.

Teniendo en cuenta nuestra vida, nuestras responsabilidades y nuestras cargas familiares, seguramente ampliaremos más o menos la póliza. No obstante, pensemos siempre que, aunque lo ideal es no necesitarlos, no tenerlos hace que en situaciones desesperadas pensemos en por qué no los contratamos.