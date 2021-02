Consejos para solicitar el certificado de nacimiento

· Libro de familia o certificado de nacimiento en caso de filiación matrimonial, o la declaración de paternidad contenida en el formulario oficial si no se trata de una filiación matrimonial.

Por nuestra experiencia, recomendamos solicitar el certificado de nacimiento vía online, ya que de esta forma no necesitas desplazarte y además te ahorras las largas colas que suelen haber en las oficinas del Registro Civil.

Para ello, debes solicitarlo en la web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es). Una vez allí, ve al apartado “ciudadanos” y clica en la sección “trámites y gestiones personales”.

En la siguiente pestaña, clica en “familia” y posteriormente en “certificado/certificación de nacimiento”.

Automáticamente serás redireccionado a la sede online del Ministerio de Justicia (sede.mjusticia.gob.es), y allí deberás escoger cómo prefieres tramitar el certificado:

· Solicitud de certificación de nacimiento electrónica con certificado digital (en esta opción emiten el certificado al instante).

· Solicitud de certificación de nacimiento sin certificado digital. Si optas por esta opción, deberás escoger entre recibir el certificado en tu domicilio o acudir a recogerlo a una oficina del Registro Civil.

Hecho esto, tendrás que indicar la provincia y comunidad autónoma en la que realizaste la inscripción, y posteriormente, rellenar todos los campos que aparecerán a continuación:

· Nombre del solicitante.

· Primer y segundo apellido del solicitante.

· DNI o documento de identificación del solicitante.

· Dirección de correo electrónico.

· Teléfono de contacto (puede ser un fijo o un móvil).

En cuanto al domicilio del solicitante, tendrás que informar acerca del domicilio de la persona que va a realizar la solicitud del certificado:

· Tipo de vía.

· Nombre de la vía.

· Número o punto kilométrico.

· Piso.

· Puerta.

· Código postal.

· Localidad.

· Provincia.

· País.

Y por último estarían los datos de la certificación:

· Tipo de certificado.

· Copia literal de la partida de nacimiento.

· Extracto a modo resumen de la partida de nacimiento que conste en el registro civil.

· Plurilingüe.

· Copia literal del DNI de la persona solicitante.

· Causa que justifique el motivo por el que se solicita el certificado de nacimiento.

· Nombre del destinatario de la certificación (el recién nacido).

Cuando lo hayas hecho, revisa de nuevo para asegurarte de que no has cometido ningún error y que todos los datos introducidos son correctos, y clica en “enviar solicitud”. Después de enviar la solicitud, ve a tu buzón de correo electrónico para confirmar que has recibido el email con todos los datos.