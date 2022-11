Consellos, Reguladores e Pegadas con talento

Temos todos ben claro os diferentes modelos de negocio da producción agroalimentaria: emprendedores independentes, aosociacións e cooperativas, consellos reguladores, clústers,... Hoxe na cata de queixos galegos con D.O. abrín os ollos a unha realidade tan controvertida como coherente: queixo galego con denominación de orixe esixe leite galego da zona indicada. Do mesmo xeito que o viño con selo regulado ten que ser da uva do territorio, non caben subterfuxios no tempo de protexer nomes, terras, productos, receitas e materia prima. A normativa pode ou non ser perfecta. Mais o que ben seguro fai ese marco legal é protexer ao producto e á iniciativa emprendedora, empresarial e industrial. Xa aprendín a primeira: 3 queixos DO Galicia entre os 8 primeiros (de 31).

Xantar non só é o aparador do noso talento, calidade e capacidade de innovación. Compartimos momentos cos novos referentes que buscan acadar un lugar, e debémoslles recoñecemento. Xoves foi o día de Adrián Cid, chef do Auriga de Ourense, gañador do Certame Cuevas de cociña creativa con castaña e productos gourmet de proximidade. A castaña mereceu sempre un lugar de honra na cociña de autor de Galicia. Graciñas Grupo Cuevas por promover tan prezado concurso. Tamén foi tempo de poñer en valor a formación: Manuel Garea deixa a súa pegada en Xantar 2022 promovendo accións formativas entre escolares de Ourense e nos seus alumnos de cociña na Formación Profesional de Melide. E finalmente, o lugar de privilexio dos novos talentos internacionais: João Dias, desde Açores, aposta pola fusión no súa cociña Momentos. Xantar consolida ese recoñecemento ao talento máis novo.

É tempo de volver á montaña: Vilariño de Conso viste de gala para presentar un documental que vai recibir moitos premios internacionais (xenio Turvegal). E non queden sen percorrer A Veiga, tanto ollando cara a paisaxe e ó patrimonio, como cara ó ceo, dos mellores do Mundo para ver estrelas. Non é puro romanticismo, éche verdadeiro amor.

E para rematar, sempre queda Portugal. Os irmáns do norte saben do amor que lle temos e o moito que nos gusta cruzar a fronteira. Portugal non só está moi ben representada no Xantar 2022. Ten un lugar de honra, protagonismo de seu, valor engadido e vontade de estreitar afectos. Portugal é socio estratéxico no desenvolvemento e promoción dos Camiños Xacobeos. E seguimos camiñando...