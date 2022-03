Consolidación da oferta turística co novo centro en Cerdedo-Cotobade

APOSTA POLO PATRIMONIO O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, inauguraron este sábado o centro cultural e turístico Antonio Fraguas, no que o Goberno galego investiu 350.000 euros para poñer en valor o patrimonio e consolidar a súa oferta turística.

Alfonso Rueda recordou que este novo servizo vén a cubrir unha demanda dos veciños da parroquia de Carballedo que precisaban dun local en condicións para as súas actividades.

Ademais, incrementa os atractivos turísticos do concello coa posta en valor dun elemento patrimonial arraigado na memoria veciñal, xa que se trata da restauración do antigo cine-baile, recuperado para novos usos e que levará o nome dun dos veciños máis ilustres do municipio, o historiador, xeógrafo e etnógrafo Antonio Fraguas, ao que se lle dedicou o Día das Letras Galegas no 2019.

Para a recuperación do edificio, Turismo de Galicia achegou 350.000 euros, que permitiron actuar en 500 metros cadrados co obxectivo de crear na planta baixa un aula para recepcións e exposicións e, no primeiro andar, unha ampla sala de usos múltiples para conferencias, proxeccións ou pequenos concertos. redacción