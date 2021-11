Convocado o 3º concurso de banda deseñada de ‘O Garaxe Hermético’

Santiago. Despois de A proba de auga, de Anémona de Río gañadora no 2019, e de Nerea, o príncipe da sorte, de Miguel Rojoe Pablo Prado, obra galardoada no 2020, chega a convocatoria da terceira edición do concurso de banda deseñada O Garaxe Hermético, proxecto que promove a Edicións Xerais.

E un certame dirixido aos alumnos e exalumnos de O Garaxe Hermético, Escola Profesional de Banda Deseñada e Ilustración, promovida pola debandita editorial galega e o centro de formación que leva o debuxante Kiko da Silva, colaborador de EL CORREO GALLEGO cunha sección diaria de humor chamada A silveira.

Para optar a este galardón hai que entregar un libro rematado de cómic de 48 páxinas mínimo e máximo 72 páxinas, de temática infantil - xuvenil a cor, en lingua galega, antes do vindeiro luns 15 de novembro. A persoa gañadora obterá un contrato profesional e verá publicada a súa obra na colección Merlín Cómics de Edicións Xerais de Galicia, segúndo sinalan as bases do concurso.

CENTRO DE FORMACIÓN. O Garaxe Hermético, é a primeira Escola Profesional de banda deseñada e ilustración de Galicia, fundada por Kiko da Silva no ano 2012.

A escola nace para formar de maneira profesional a autores de BD e ilustradores. As clases están impartidas por profesionais do cómic e a ilustración en activo, cunha ampla e recoñecida experiencia no sector. O Garaxe Hermético, é unha escola privada, cunha titulación privada. Para nós o importante é formar profesionais e que acaben publicando os seus traballos, xa que nesta profesión o que realmente conta é o nivel profesional do teu traballo non un título. O centro, situado en Pontevedra, conta cunhas instalacións de 220 metros cadrados, dotadas con aulas con ordenadores, mesas de luz, mesas de debuxo, BDteca e Sala de Exposicións, entre outras características. ECG