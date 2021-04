Convocan unha nova edición dos Premios Artesanía

Santiago. A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, publicou onte no Diario Oficial de Galicia (DOG) a convocatoria dos Premios Artesanía de Galicia 2021, co obxectivo de recoñecer un ano máis o talento e a traxectoria dos artesáns galegos, así como de impulsar o relevo xeracional no sector.

Como en anos anteriores, dividiranse nas categorías Premio Artesanía de Galicia, Premio Traxectoria e Premio Bolsa Eloy Gesto. O prazo de presentación de candidaturas estará aberto desde o 15 ata o 29 de outubro deste ano.

O Premio Artesanía de Galicia, dotado con 9.000 euros, está dirixido a obradoiros artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Premiarase a obra que represente as liñas desexadas para unha artesanía competitiva no mercado actual como son o deseño, a adaptación ou a conservación das técnicas e valores tradicionais máis característicos da nosa artesanía, a incorporación ás tendencias actuais, a innovación e a boa calidade da obra.

O Premio Traxectoria ten carácter honorífico e trátase dun premio outorgado polo propio sector. O obxectivo é recoñecer a traxectoria profesional consolidada dun profesional da artesanía galega.

Os Premios Artesanía de Galicia fan especial fincapé na incorporación dos artesáns máis novos a través do apoio á súa formación especializada co Premio Bolsa Eloy Gesto, que está dotado con 4.000 euros para investir nun centro de formación de prestixio. ECG