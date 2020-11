Coordinaranse as accións na candidatura da Ribeira Sacra a patrimonio mundial

Acaba de impulsarse a creación da Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra, coincidindo precisamente coa celebración do Día Internacional do Patrimonio Mundial, que se conmemora hoxe.

Trátase dunha ferramenta que, posta en marcha pola Xunta, resulta clave na coordinación de actuacións e investimentos que permite ao Goberno galego continuar avanzando coas máximas garantías no desenvolvemento da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, co obxectivo de que o territorio obteña este recoñecemento na 45.ª sesión do Comité da Unesco o vindeiro ano.

A nova comisión é un órgano de xestión transversal que reflicte o compromiso da Administración autonómica cos concellos da provincia de Lugo e Ourense que conforman a paisaxe cultural do territorio da Ribeira Sacra.

Concretamente, están implicadas nesta comisión un total de sete consellerías que, no seu conxunto, están investindo 34 millóns de euros neste territorio a través dun plan específico de actuación.

Así, participan neste órgano a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación; así como as carteuras de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Infraestruturas e Mobilidade; Cultura, Educación e Universidade e Medio Rural.

Así mesmo, tamén están convidados a participar nesta ferramenta de xestión outros organismos e entidades locais presentes no territorio como concellos, consorcios, deputacións, asociacións e bispados, entre outros.

A finalidade deste novo órgano, cuxa creación foi aprobada no Consello da Xunta, consiste en coordinar a aplicación de políticas e accións integradas que redunden na mellora das condicións de apreciación e difusión dos valores da paisaxe cultural, facilitando a participación activa da sociedade e procurando o benestar das comunidades locais, especialmente das do entorno rural, que son creadoras da paisaxe e garantes da súa conservación.

ante unha nova etapa. Neste sentido, cabe destacar que a comisión, que suporá un antes e un despois para este territorio, presentará as iniciativas dos diferentes organismos e entidades representativas para unha xestión eficaz con garantías tendente á conservación dos seus valores como paisaxe cultural; fixará as estratexias, plans, políticas e accións da Xunta, e dará a coñecer os seus resultados; coordinará e fomentará as accións da Xunta, sen prexuízo do exercicio das competencias propias de cada departamento, e apoiará e impulsará as liñas de acción para a protección, conservación, investigación e difusión dos valores da paisaxe cultural da Ribeira Sacra.

Así mesmo, tamén serán funcións do devandito órgano interdepartamental as de habilitar as medidas necesarias para poder desenvolver e aplicar a normativa vixente en relación á Ribeira Sacra ou elaborar propostas vinculadas coa situación e potencialidades desta zona como paisaxe cultural.

Encargarase de realizar unha avaliación periódica da situación na que se atopa e acometer calquera outra competencia e función relacionada co seu ámbito de actuación, así como as que lle encomende o Consello da Xunta e as que lle deleguen os diferentes órganos con competencia na materia.