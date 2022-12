‘Cos Pés na Terra’: a artista que busca inspiración nos Ancares

O programa Cos Pés na Terra ten hoxe unha cita con Andrea no seu recuncho do mundo, Os Ancares. Alí é onde ela atopa a inspiración en cada pequeno detalle que a rodea para escribir a súa poesía.

Os espectadores da TVG coñecerán tamén a Suso e Pedro, dous produtores de shiitake, un cogomelo chegado do afastado Oriente para facer as delicias de todos aqueles que queiran innovar na cociña.

Ademais, Cos Pés na Terra visitará a Gonzalo, un gandeiro amante das razas autóctonas galegas que ten conta de pitas de Mos, vacas cachenas, ovellas galegas e uns porcos celtas aos que as patacas non lles poden gustar máis.

‘A Revista’. Que impacto no emprego pode ter sobrepasarse na cea do Nadal? Nestas festas tan propias para os eventos fóra do lugar de traballo, A Revista recibe a Carmen González Ferro, vicedecana do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, para que comente se as empresas poden tomar medidas ao respecto.

No apartado musical, a presentadora Loly Gómez conversará Labinot Elshaní, cofundador de Hispania Conciertos e ideador do Ciclo de Viena en España, concerto de Ano Novo na Coruña.

O espazo da TVG tamén contará con colaboradores habituais. O xornalista de Deportes da canle pública, Terio Carrera falará da final do Mundial de Fútbol de Qatar e Yaiza López Otero comentará no ‘Díxome, díxome’ as últimas rexoubas.

Ademais, a xornalista Amanda Fernández explicará xunto á cantante Lys Pardo dous dos programas especiais cos que a Televisión de Galicia abrirá a súa programación de Nadal. A TVG rende homenaxe ao artista Juan Pardo, coa emisión do filme musical de ciencia ficción Juan e Junior. Unha Galicia Diferente, realizado polos artistas na década de 1970. Tamén emitirá Juan Pardo. O sucesor, especial da noite de Nadal, en que catro aspirantes competirán por suceder unha das voces galegas máis emblemáticas. Entre os membros do xurado estará a propia Lys Pardo.

‘A merenda dos Bolechas’. Desde este luns, os medios públicos galegos reforzan a proposta para o público infantil. Cada tarde desde hoxe os máis pequenos poderán gozar dunha nova edición de A merenda dos Bolechas en streaming na canle de YouTube da CRTVG, de luns a venres e ata o 6 de xaneiro.

Serán 20 minutos cargados de música, xogos e divertidas sorpresas en que os rapaces poderán charlar a través dun chat en aberto con estes entrañables personaxes de animación, habituais da oferta da G2 durante todo o ano. A merenda dos Bolechas estreouse o pasado Nadal e é o primeiro programa nativo dixital da CRTVG.

Cada capítulo queda pos-

teriormente accesible en crtvg.gal.