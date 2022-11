‘Cos pés na terra’ acercase a coñecer a un veterinario rural

A partir deste luns, a Televisión de Galicia ofrecerá novas entregas do programa Cos Pés na Terra, que amosa as pequenas e grandes historias de homes e mulleres que apostan por construír a súa vida no campo e como saen adiante cada día, con esforzo e esperanza.

O espazo da TVG sairá hoxe de ruta para acompañar a Lois, veterinario sempre atento ás urxencias que chaman por el. Nesta xornada, atenderá leitóns, unha vaca con problemas respiratorios e outra á que lle fixeron hai nada unha cesárea.

Para os espectadores que queiran uns consellos de horta, Cos Pés na Terra ten os mellores, os de Elia, unha rapaza que acaba de emprender o seu propio proxecto asesorando todos aqueles que queren comer o froito do seu propio esforzo.

O equipo do programa tamén coñecerá a Aroa, unha pintora que capta todo e canto a rodea na aldea. E se en Madrid teñen o Museo do Prado, a ela ben lle vale unha marquesiña de bus pra expoñer a súa arte.

A revista. O espazo A Revista comezará a semana falando de alopecia, un problema estético con potenciais consecuencias psicolóxicas tanto para homes coma para mulleres, e que, en ocasións, comporta un certo estigma social. Para isto, contará coa presenza do dermatólogo Emilio del Río, que advertirá da necesidade de ter un bo diagnóstico e de fuxir das solucións milagreiras. O doutor tamén falará dun estudo que sinalou niveis preocupantes de químicos canceríxenos nunha morea de xampús secos, os que se utilizan para lavar o pelo sen auga.

A presentadora de A Revista, Loly Gómez, tamén falará hoxe con Demetrio Pastor, avogado dunha octoxenaria con alzhéimer a quen un banco está obrigado a devolverlle, despois dunha sentenza xudicial, 316.000 euros. A muller investira medio millón de euros sen ser advertida dos perigos das operacións financeiras.

Por outro lado, no estudio do programa estarán os presentadores Luísa Veira e Manolo Botana e a reporteira Carlota Mosquera, que onte estrearon o programa Incombustibles, un magazine interxeracional que atende os intereses das persoas maiores desde unha óptica desenfadada e inclusiva.

Ademais, a mestra de Polo Rego Mercedes Nodar achegará novas leccións relacionadas coa horta e o programa achegarase a un restaurante de Baamonde para preparar en directo un cocido, prato que se converte no rei das mesas en canto baixan as temperaturas.

Zigzag. contará este luns coa presenza no estudio do bailarín e coreógrafo Xián Martínez. Nado en Galicia, leva varios anos asentado no País Vasco, a onde chegou da man de Dantzaz. Este ano levou a cabo unha residencia de creación de dous meses na Escola de Danza Contemporánea de Montreal e actualmente ten en marcha varios proxectos como creador, como son Pioneras, unha obra que homenaxea mulleres pioneiras na loita pola igualdade, ou Non zira, un traballo que fala de ser humanos.

Por outro lado, o programa da G2 achegarase á galería compostelá Patio de Luz, que inaugurou un espazo multidisciplinar con diversas áreas expositivas. Ata o 6 de decembro pódese ver a exposición Nieblas gallegas, a obra máis recente do artista galego Edu Valiña, que desenvolve a súa creación desde as marxes desde mediados dos anos 90, centrándose na relación entre a identidade propia, o medio rural e a paisaxe humana.