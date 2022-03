‘Cos pés na terra’ proba hoxe o mel do apicultor Manuel

Os espectadores do espazo da Televisión de Galicia Cos pés na terra coñecerán hoxe a Juanjo, un rapaz que transformou o seu ordenador e a cámara do seu móbil en apeiros de horta que utiliza para espallar coñecemento polo mundo enteiro.

Os máis larpeiros están de sorte, porque hoxe o programa amosará un mel que fará realidade os seus soños. Trátase do mel que produce Manuel, apicultor experimentado co que entrarán ata o máis fondo dunha colmea.

Ademais, o espazo da TVG ten este luns unha cita con Regina, que vai amosar a súa aula da natureza, onde non faltan os animais, os cheiros, as cores, os sabores nin tampouco as sorpresas.

En A revista falarase sobre a situación que se vive en Ucraína, con Alba Estévez, unha estudante que residía en Rusia; cun analista en seguridade e defensa, e conectará con Alexandra, que se atopa en Ucraína.

Con Suso Ares, director de Yu travel, hoxe, a presentadora Loly Gómez quererá coñecer cales son as novas rutas aéreas, así como as viaxes con destinos exóticos.

Finalmente, na mesa de sucesos, a xornalista Patricia Abet e o avogado Evaristo Nogueira, abordarán o máis destacado dos últimos días neste eido da actualidade.

O programa da G2 Zigzag achegarase hoxe a Rompente, unha curtametraxe de Eloy Domínguez que se estreará a finais deste mes no XXV Festival de Málaga e que indaga nos esforzos, sacrificios e renuncias ás que deben facer fronte os pais primeirizos.

O filme tamén propón unha reflexión sobre o que representa a vida adulta, a construción social da masculinidade, a precariedade laboral e os límites entre responsabilidade, deber e obrigación.

O espazo da G2 falará ademais este luns da participación galega en Cartoon Movie, o foro europeo de coprodución para longametraxes de animación. O director Alberto Vázquez volve para amosar un avance de Unicorn Wars, a súa segunda longametraxe, que pasou polo foro cando era un proxecto.

Por outro lado, os espectadores poderán escoitar a música de Battosai, banda que naceu a finais de 2018 en Santiago. Estes catro millennials nados a comezos dos anos 90 comparten a nostalxia polo rock da época que lembran da súa infancia.

Defínense como un grupo de rock alternativo que mestura outros estilos como o grunge, o punk e o indie e os seus referentes musicais son Nirvana, Soundgarden e Smashing Pumpkins, bandas clásicas que lles serven como referente para crear pezas con tinguiduras de antano, pero baixo unha reinterpretación modernista.

Ademais, recibirá a visita no estudio do poeta Quico Valeiras e, na súa colaboración de teatro, Ernesto Is falará de Rastros, de Lois Blanco, a última produción de Condetrespés sobre a obra do desaparecido autor compostelán Roberto Vidal Bolaño, que estrean en colaboración co Centro Dramático Galego.

Esta montaxe achega un interesante personaxe feminino, Esther, unha muller que se presenta como descaradamente libre e, quizais tamén, adiantada ao seu tempo.