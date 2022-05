‘Cos pés na terra’ visita a horta dunha escola

Os espectadores de Cos Pés na Terra coñecerán hoxe a Rudi e Sandra. El é violinista profesional, ela é bióloga e xuntos crearon unha asociación para defender o bosque autóctono galego e os seus aproveitamentos.

O programa da TVG compartirá unha xornada de traballo con Pilar, unha gandeira afeita a andar a toda máquina con tal de que ás súas vacas nunca lles falte de nada, un bo trato que elas pagan con ouro branco.

Cos Pés na Terra tamén ten este luns unha cita con Laura para volver á escola. O equipo do programa visitará os bancais que ela acaba de crear co seu proxecto no colexio Alborada da Coruña, unha terriña para que os nenos aprendan cousas ben importantes.

A REVISTA. Un equipo do magazine conectará hoxe, en directo, desde a Oficina do Peregrino en Santiago de Compostela, xa que, dado o incremento do número de turistas estranxeiros, reactiváronse diferentes programas de acollida en distintos idiomas –alemán, inglés, francés, italiano e holandés-. O programa desenvólvese grazas á colaboración de colectivos e asociacións xacobeas de países europeos.

Cun psiquiatra e con Odile Romero, coordinadora da Unidade do Sono no Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, falarase sobre a eficacia dun novo fármaco, o Daridorexant, aprobado en Europa, para loitar contra o insomnio.

No Día Internacional do Fútbol Feminino, data instaurada hai sete anos para visibilizar e fomentar nas mulleres esta práctica deportiva, ‘A revista’ contará hoxe no estudio con dúas xogadoras galegas para que conten a súa experiencia nesta disciplina..

Na mesa de sucesos dos luns, a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega esmiuzarán algunhas das novas destacadas neste eido da actualidade, e estarán acompañados por Sheila Queralt, forense - perito xudicial lingüista. Finalmente, hoxe tamén visitará o espazo o copresentador do Quen anda aí? para avanzar contidos e novidades do programa da sobremesa da TVG.