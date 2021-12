“Creo que habrá una nueva edad de oro en el periodismo”

Un libro voluminoso, Pedro J., estas memorias, muy detalladas, por cierto. Contienen una mirada al periodismo de las últimas décadas, pero también es un análisis del poder.

Cualquiera que lea el libro se dará cuenta de que, por encima de otras consideraciones, es una carta de amor. Una carta de amor al periodismo. Y es un homenaje a todos los compañeros que primero en Diario 16, después en El Mundo y ahora en El Español, protagonizaron páginas históricas del periodismo. Finalmente, claro, es un homenaje póstumo a tres queridos compañeros de profesión que no pueden perderse en la bruma del recuerdo, que son José Luis López de la Calle, Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado.

¿La enorme presión que puede recibir alguien al frente de un medio de comunicación nunca te hizo, digamos, perder los papeles?

No, no, yo soy vehemente, pero no tanto (risas). Intento racionalizar las emociones. Hay que ir con las riendas tensas refrenando el vuelo, [que decía León Felipe]. No hay que dejarse llevar por las pasiones. En la vida española sobre emotividad y falta racionalidad en su conjunto.

Yo diría que tú te sientes bien en esas situaciones de presión y dificultad...

Bueno, depende (risas). Verás, en la primera redacción importante en la que estuve (además de la revista La Actualidad Española), que fue la del ABC, recuerdo haber visto a un redactor persiguiendo con unas tijeras a un fotógrafo que le acababa de lanzar una máquina de escribir de las de entonces. Yo tenía unos 23 años y me dije: en qué mundo de locos me he metido. Luego me di cuenta de lo que pasa es que una redacción es un lugar en el que más egos por metro cuadrado hay, pero también más vocación, más pasión, más sentido del compromiso. Y sí, es la pecera en la que más feliz me siento.

Tu etapa de formación en el periodismo está relacionada con tu estancia en los Estados Unidos, algo que narras con pasión en tus memorias. Estuviste cerca de los periodistas que protagonizaron la investigación del Watergate, como Woodward, y ahí está también tu relación con Ben Bradlee, y parece claro que eso te influyó definitivamente.

Lo que sucede es que estamos hablando de la edad de oro de la prensa escrita [internacional]. Y el año próximo se cumplen cincuenta años del estallido del Watergate que mencionas, y que, en efecto, yo viví muy de cerca. Claro que me influyeron esas grandes cabeceras, y las francesas y las italianas... Luego, la crisis financiera destruyó las bases del negocio, porque disminuyó el consumo, cayó la publicidad y al mismo tiempo surgió internet y empezamos a aportar los contenidos de manera gratuita, algo en lo que nos equivocamos todos. Y ahora estamos intentando reconstruir todo eso... Yo creo que vendrá una nueva edad de oro. Pero será diferente a la que vivimos entonces.

Dicen que esos periodistas americanos te influyeron incluso en tu indumentaria...

Bueno, entrevisté a Ben Bradlee (The Washington Post) varias veces. Lo conocí el día en el que el juez Sirica tenía que tomar la decisión de si se llevaban a la comisión parlamentaria las cintas que había grabado la secretaria de Nixon, lo cual implicaba, si la decisión era favorable, que iban a ser conocidas por el público y eso iba a suponer un gran triunfo para el periódico. Y, claro, como la decisión del juez fue positiva respecto a la entrega de esas grabaciones, después de un brindis me echó del despacho (risas), porque tenía que hacer el periódico. Luego mantuve contacto con él hasta que dejó de estar en activo. Y más allá de los tirantes y las camisas de rayas, lo que de verdad caló en mí fue su relación con el poder, y su papel a la hora de llevar la redacción.

Hablamos de ese impacto que tuvo el caso Watergate y que tú viviste en primera persona, pero ahora pensamos que el lema oficial de ‘The Washington Post’ es ‘Democracy Dies in Darkness’ (La democracia muere en la oscuridad), y, curiosamente, hemos vivido graves episodios de acoso a la prensa y a los medios en Estados Unidos en estos años. ¿Están en un gran peligro las sociedades libres y, por tanto, el periodismo libre?

Claro, sin duda. Más que nada por la apariencia de información. Aquello de si todo el mundo grita, nadie escucha. Las redes sociales se han convertido en tal espacio de estridencias que es muy difícil que las voces serenas se abran camino. Pero ese es nuestro desafío. Las sociedades son cada vez más complejas y esta labor explicativa de la prensa es fundamental, claro.

Sé que estas son unas memorias periodísticas, pero tan intensas que se diría que el periodismo te ha ocupado siempre las 24 horas de tu vida.

Es que el periodismo no es un trabajo, no es sólo un oficio. El periodismo es una manera de vivir que impregna tu conducta, tus hábitos. ¿Sabes? Yo sueño mucho. Y la mayoría de mis sueños tiene que ver con cosas de los periódicos. Es que el periodismo es mi vida. Y lo es incluso cuando estoy dormido.

¿Dirías que las investigaciones de los GAL y del aparato interno de ETA, incluyendo tu conversación en París, en el Holiday Inn, un encuentro con ETA que reproduces con detalle en el libro, constituyen la columna vertebral más reconocible del conjunto de tu carrera periodística?

Yo creo que el tema de los GAL tiene el mérito de que lo hicimos contra viento y marea, en soledad, y que el tiempo nos dio la razón, aunque una década y medio después. La entrevista con ETA en la estación de Lyon me trajo sentimientos agridulces, aunque está claro que esa era una gran exclusiva. Y anticipó lo que luego ha sido el proceso de paz.

En tu carrera, en el libro lo cuentas, los problemas no sólo vinieron de encontronazos con el poder, sino de la propia estructura de las empresas periodísticas, de cómo evolucionaron y cambiaron los medios.

Todo eso forma parte de la vida que has elegido. Lo extraño no es que me echaran de dos periódicos, sino que tardaran tanto tiempo en echarme... Me echaban de un medio y yo fundaba otro... y así hemos llegado a estas alturas. Lo que no sospechaba yo cuando fui director por primera vez, hace ahora cuarenta y un años, es que aquello iba a durar tanto... Pensaba que sería para un rato.

Has conocido en profundidad a todos los líderes políticos y a los presidentes españoles. No hay espacio aquí para hablar de cómo fueron esos acercamientos, de los buenos momentos y de los malos. Es bien conocida, y explicada en tu libro, cómo se malogró progresivamente tu relación con González, pero, curiosamente, tu relación con Zapatero, ahora embarcado en papeles de mediación en Latinoamérica, criticados desde la derecha, parece ser exactamente la opuesta a lo que sucedió con Felipe. Es decir, muy buena.

Zapatero es la persona más normal, la mejor persona que ha pasado por la Moncloa, porque es un tío al que el poder no ha cambiado. No es que yo respalde el conjunto de su tarea. Hay muchas cosas buenas y muchas malas. Pero ha sido fiel a su visión de España. Su legado en materia de derechos civiles, por ejemplo, o [la negociación] del proceso de paz con ETA... esas son cosas que quedarán ahí. En cambio, por su gestión de la economía, o de Cataluña, me temo que será juzgado con dureza por la Historia.

Eres un enamorado del gran periodismo clásico, pero el otro día me pareció oírte, en tu conversación con Alsina, que no echas de menos, en absoluto, ni el papel, ni la tinta, ni las furgonetas de reparto.

El papel [en la prensa] es algo instrumental... Nosotros no somos fabricantes de hielo, somos distribuidores de frío. No importa el soporte. El caso es llegar al mayor número de personas con el menor coste industrial posible.