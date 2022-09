Cristian prepara en ‘48 horas para o si’ unha sorpresa para súa moza

Cristian, un amante dos coches con alma de gaiteiro, prepara este martes no programa 48 horas para o si unha pedida de man por sorpresa para a súa moza Valeria, unha exxogadora de balonmán que tamén ten o seu lado musical.

Coa axuda da súa prima Tatiana, o protagonista de hoxe percorrerá Galicia na busca dos mellores preparativos para a súa posible voda, mentres Valeria pensa que vai recibir un premio de balonmán.

Este engano non será o único obstáculo para conseguir o anhelado si: unha carreira contra o reloxo e os impedimentos que atoparán no camiño farán perigar os obxectivos de Cristian e da súa cómplice. ¿Cal será a resposta de Valeria? ¿Será un si ou saltará a sorpresa e chegará o non ao espazo presentado por Iolanda Muíños?

A emoción, o amor, os nervios, as sorpresas e o mellor entretemento volveron a semana pasada á TVG coa segunda temporada de ‘48 horas para o si’, espazo de telerrealidade en que seguirán sendo protagonistas as peticións de matrimonio por sorpresa, cos nervios a flor de pel ata o último minuto para saber cal será a resposta.

A Revista. O programa recibirá hoxe a visita do cociñeiro Moncho Méndez, propietario do restaurante Millo da Coruña, que foi recoñecido do Premio Cociñeiro Galego 2022 no Fórum Gastronómico que se celebra na cidade herculina. Méndez impúxose nunha votación con case 3.000 participantes, en que houbo voto popular e profesional. Durante a exhibición, preparou unha torta tatín de remolacha e unha ensalada con produtos da zona, coa premisa de utilizar elementos naturais e minimizar o seu impacto.

Tamén estará na mesa de A Revista Gutier Domingos, da Polbería Taboada de Melide, que nese mesmo foro se proclamou gañador do VII Concurso de Polbeiras de Galicia.

As aulas enfróntanse a un problema que nos últimos anos se converteu en algo cada vez máis apremante: a falta de profesores de Matemáticas para impartir a materia en Secundaria e Bacharelato, ata o punto de que catro de cada dez prazas quedaron desertas nas últimas oposicións na maioría das comunidades. O espazo da TVG abordará esta problemática con Pilar García, profesora xubilada de Matemáticas e directiva de AGAPEMA (Asociación Galega do Profesorado de Educación).

Ademais, Loly Gómez proporá un debate sobre a corrección ou non da palabra ‘riquiño’, sobre a que opinarán a presentadora do #DígochoEu, Esther Estévez, e Manuel González, do Instituto da Lingua Galega.

ZIGZAG. Entrevista hoxe a Juan de Castro, director do Galician Freak Festival, que está a desenvolver a súa sexta edición. O certame regresa a Vigo co fin de achegarlle ao público todo tipo de filmes de terror e serie B, o máis brillante e esperpéntico da industria cinematográfica de Galicia, España e o mundo. O festival máis falcatrueiro réndelle nesta ocasión homenaxe á película ‘Braindead’, de Peter Jackson, con programación para cinco días de proxeccións e actividades para todos os públicos.

Zigzag tamén dará conta do debut da mexicana Alondra de la Parra coa Orquestra Sinfónica de Galicia o vindeiro 30 de setembro no Pazo da Ópera da Coruña. A directora e e a formación ofrecerán a estrea en Europa da Sinfonía imposible, do compositor tamén mexicano Arturo Márquez, nun programa que será completado coa terceira sinfonía de Johannes Brahms.