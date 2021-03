Crónica política dos anos 80, da man de Lito García Lago

novidade. Lito García Lago, operador de Posprodución na Televisión de Galicia, perito industrial e licenciado en Xeografía e Historia e Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade Santiago, ven de publicar Pasou o que pasou (Doce estampas dos oitenta).

Trátase dun pequeno ensaio que Suso de Toro describe no prólogo: “Estas estampas que tes na man, amable lector, son regatos dun río moito máis caudaloso. Un traballo moi extenso –de divulgación máis que un ensaio puro e duro–, unha crónica política arredor dos anos oitenta. Unha década intensa –quizais todas as son– mais aquela que se inaugurou coa autonomía política e se pechou coa vitoria –na foto finish– de Manuel Fraga, foi especialmente axitada. Houbo de todo: cambiou o curso do Amazonas, prendeu a mecha da rivalidade capitalina, un Borbón tivo que recuar... Por haber, ata houbo unha revolta duns conselleiros contra aquel que os nomeou. E tamén unha experiencia tripartita que acabou como acabou.

Todo isto é o que se conta nestas páxinas. Sen maiores pretensións. Sine ira et studio, como dixo o clásico”.

Pasou o que pasou está editado por Morgante e sae a venta a partir de hoxe. ECG