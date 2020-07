“Cuando escribes te das cuenta de todo lo que puedes transmitir solo con palabras”

¿Qué le gustaría transmitir a sus lectores?

En un principio, cuando empecé a escribir no tenía ilusión o ánimo de hacer un libro contra las drogas, pero a medida que me fui informando, dándole forma, escribiendo y, por supuesto, creciendo como persona, me di cuenta de lo perjudicial que puede ser para la salud el uso de estupefacientes. Me gustaría transmitirles a todos los lectores que consumirlos no lleva a ningún lado y que los únicos que se benefician son los que ganan dinero con ello.

¿A qué público va dirigido Malas hierbas?

Por el vocabulario y la gramática parece que para un público juvenil, pero no deja de hablarse de droga en todo el libro, por lo que no le recomiendo la lectura a nadie menor de 16 años. Es difícil conseguir que un público joven se enganche y consiga leer más de 500 páginas. La solución puede pasar por usar un vocabulario un tanto vulgar, que es el que utilizan los jóvenes en su día a día.

¿Cómo surge en un milenial la idea de escribir una obra de más de 500 páginas?

Cuando empecé no tenía pensado escribir tanto, pero la inspiración llega y nunca sabes cuándo. Lo importante es que llegue y, cuando llega, te pones a escribir, a profundizar en la historia y en los personajes. Algo fundamental para mí era mostrar que ni el personaje antagonista es tan malo como puede parecer, me interesaba expresar la evolución que sufren los personajes, sus experiencias, para llegar a ser como son. El antagonista no es malo porque sí, es debido a que tiene un pasado. Al final descubrí que no se escribe la extensión que uno quiere, sino la que necesita la obra.

¿Cuándo empezó a escribir?

Siempre me gustó escribir. De niño me sentaba delante de la típica máquina de escribir antigua, de tinta, que tenía mi familia en casa y allí pasaba horas soñando con ser escritor algún día. De todas formas, no fue hasta 2014 cuando empecé a tomarlo más en serio, fue al volver del Erasmus que realicé en York. Todas las nuevas experiencias y la gente que conocí me inspiraron a crear una ficción sobre un tema que actualmente sigue latente en la sociedad gallega.

¿Por qué eligió el castellano para publicar Malas hierbas?

Lo elegí porque en la editorial andaluza Punto Rojo, que se portó genial, me dijeron que para ellos sería más cómodo llevarlo a cabo en castellano. El título original es Malas herbas y desde mi punto de vista creo que se pierde un poco la esencia del libro al traducirlo al castellano, pero es algo por lo que tenemos que pasar los escritores. Me tomé la molestia de traducir parte de la obra al inglés, ya que no supone ningún problema para mí. De todas formas, no deja de ser un proyecto personal con el que solo intento saciar, por un tiempo, mi hambre de dejar un legado propio para las posteriores generaciones.

¿Cuánto ha influido en usted nacer en A Pobra do Caramiñal para escribir esta obra?

Ha influido mucho, por supuesto. Todas las vivencias ayudan a crear contenido, además en un pueblo bañado por la ría de Arousa. Un ejemplo podría ser una de las protagonistas del libro, que es una chica afectada por un pasado negro, algo que también pude ver en algunos de mis alumnos, que tienen padres con problemas y son gente con trastornos, a los cuales siempre hay que tratarlos con un poco más de cuidado.

¿Conoce en la vida real a alguno de los personajes de la obra?

Es una buena pregunta. Para empezar, en su esencia, puede que sí me hubiese inspirado en personas que haya visto o conozca de algo, pero de ese personaje al que podemos ver en la obra hay un abismo. Creo que todo el mundo se inspira en algo para crear. Sin embargo, del inicio al resultado final hay una evolución que no permite identificar a ningún personaje con la realidad. Algunas personas que leyeron el libro me han comentado que no fueron capaces de identificar a nadie que les resulte conocido.

¿Cómo es la experiencia de autopublicar un libro?

Solo tengo buenas palabras para la editorial Punto Rojo. Han sido comprensivos conmigo y siempre han intentado ayudarme. Lo que no quiere decir que una autopublicación no sea complicada, hay que hacer una inversión y realizar todo el proceso, desde la portada hasta la sinopsis o tu propia descripción. A pesar de todo, tuvo muy buena acogida en A Pobra do Caramiñal y todo el mundo ha prestado ayuda.

¿Qué fue lo que contribuyó para que se lanzase a realizar la autopublicación?

Fue un poco lo que me dijo la gente de mi entorno a la que le pasé el PDF del libro. La primera fue mi novia, se lo pasé y a las 24 horas ya lo había terminado, me comentó que no pudo parar de leer en ningún momento hasta el final y me animó a invertir en mí mismo, aunque es posible que la cegara el amor (risas).

¿Se lo ha enviado a una editorial tradicional?

No lo he intentado todavía, pero sí puede ser un plan para el futuro. Me he estado informando y son muy selectivos con las publicaciones, un autor novel lo puede tener complicado en primera instancia. Además, parece ser que los libros extensos siempre tienen más dificultades para ser publicados. Creo que para que lo editen hay que contar con el factor suerte, pero no descarto enviarlo en un futuro, primero a una editorial gallega, porque me encantaría publicarlo en versión original, y por qué no, también probar en editoriales a nivel nacional.

¿Ha vuelto a escribir desde que terminó Malas hierbas?

Sí, he escrito algunas cosas, ideas que tengo en la cabeza. Al escribir siempre surgen nuevas ideas que las veo para otros proyectos. Por ahora estoy centrado en este libro, pero quién sabe qué deparará el futuro.