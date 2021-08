“Cuando escribo intento que aflore la niña que hay en mí”

La escritora de O Irixo Raquel Míguez, que fue finalista del Premio Lazarillo, ha popularizado las historias de Awoki, en las que transmite a los niños la importancia de la integración y la aceptación del que es diferente.

Tu vida está profundamente relacionada con la emigración. Algo que en Galicia conocemos bien.

Sí, Venezuela en mi caso. Hicimos el viaje de vuelta en barco, porque había que venir con toda la mudanza... Me fui con sólo cuatro años. Me acuerdo del viaje de ida, este en avión, aunque parezca raro. Mis padres me mandaron sola, a cargo de una azafata. Es que mis padres tenían un espíritu aventurero.

Y llegaste a Maiquetía...

Sí... Me recibieron con los brazos abiertos. Recuerdo a Venezuela como un país muy diverso, sin problemas, nada racista, nada. Pero bueno, yo en el colegio me sentía extranjera. Todas eran de allí, yo tenía otro acento... Y no me gustaba mucho esa sensación. En el colegio hubiera preferido ser invisible. Estuve siete años... Mis padres me hablaban de las raíces gallegas todos los días... Me hablaban de la importancia de conservar la lengua gallega... porque la lengua es todo, es una de las bases de la cultura. Y cuando volví (mi padre se había venido antes), también aquí tuve la sensación de ser la extranjera durante un tiempo (risas).

Vaya...

Y la verdad es que siempre me he sentido muy de aquí. Vaya, es que soy de aquí. ¡De O Carballiño! ¡De O Irixo! Mis raíces gallegas siempre las he tenido claras, y además mis padres, como digo, se encargaron de mantener muy viva mi pertenencia cuando estábamos fuera. Una vez en Galicia, odiaba esa primera sensación de venir de fuera. Luego me sentí ya muy de aquí, también en Madrid, donde vivo ahora, porque en Madrid a nadie le importa de dónde eres.

Tu eres periodista, escritora, profesora... ¿Cuál ha sido el origen de tu afición por la literatura?

No sabría decirte. Creo que ha estado ahí siempre. He fabulado mucho desde pequeña... A mi hermana le contaba cuentos, y sólo nos llevamos tres años. Llegué a inventarme sagas, por capítulos... En casa de mi abuela Isaura, en Dadín, que es un lugar hermoso, descubrí una vieja máquina de escribir, que había pertenecido a mi abuelo. Tendrías unos doce años: me ponía a teclear y ya me imaginaba que sería escritora, ¡y que escribiría mis novelas en aquella misma máquina! Luego no ha sido exactamente así...

Tú no eres ninguna principiante. Este libro reciente, ‘Awoki y el misterio de la estrella robada’, que publica Santillana, no es ni mucho menos el primero. Y fuiste finalista del Premio Lazarillo.

Tardé en aceptar que mis historias podían publicarse. Pero desde que empecé, no he dejado de hacerlo. Yo creo que la literatura es literatura, independientemente de la edad, pero es verdad que los niños son lectores muy exigentes.

Y luego está la adaptación del lenguaje.

Tienes que tener presente el niño, o la niña, que aún vive en ti. Pero el lenguaje sí es una responsabilidad. Los niños se quedan con todo, por eso la calidad de la lengua es muy importante. Para tener éxito, tienen que sentirse identificados con la historia. En esta segunda aventura de Awoki está implícito el descubrimiento de que las apariencias engañan, por ejemplo, y hay otras segundas lecturas. La verdad es que creo que tengo muy interiorizado el lenguaje que a ellos les va a gustar. Soy un poco anárquica, lo reconozco, pero me gusta corregir. Para mí, corregir es como finalizar un boceto.

¿Nunca has pensado en escribir una novela para adultos?

No. Nunca. Lo que me salía al principio y lo que me sigue saliendo es dedicarme a la literatura infantil.

Dicen que es la más potente. Al menos desde el punto de vista comercial.

Creo que sí, eso parece. Pero realmente lo que me importa es hacer que aparezca la niña que yo fui. Mi abuela sigue muy presente en mí. Mi vida con mis padres. Las enseñanzas de mi padre, que ha muerto recientemente. Yo sigo viviendo todo eso como si hubiera sido anteayer.

Una escritora como tú ha tenido que ser también una gran lectora durante la infancia.

Los primeros libros que me engancharon, hasta el punto de que se me olvidaba merendar o comer, fueron los de Enid Blyton. Yo quería ser como Los Cinco, porque eran libres, no tenían a los adultos todo el tiempo encima. Y para eso hay que estar en un pueblo. Ahí siempre hay más libertad. Por supuesto leía también los clásicos, como Stevenson, pero eso venía de la mano de mi padre. Luego Roald Dahl, Cornelia Funke, y Michael Ende. La historia interminable me gustaba mucho. Ahora, ninguno de ellos me influyó tanto como la Blyton. Creo que se han quedado un poco anticuados... ¡Pero me fascinaba tanto aquello de la mermelada de jengibre!

A lo mejor eso demuestra que no hay que enseñar a los niños sólo las cosas de su entorno.

Por supuesto. La comida te da esa diversidad, por ejemplo... En todos mis libros hay comida.

Este Awoki tuyo es como la metáfora de la diversidad.

¡Sí! Una cosa que quería hacer con este personaje es que demostrase algo en lo que creo: que los niños aceptan e integran a cualquiera sin preguntar nada, siempre que no haya la intervención de un adulto. Awoki es un niño diferente, que viene de muy lejos, que tiene otras costumbres, pero pasa a formar parte del grupo sin los problemas típicos que tenemos los mayores. Esto es así. Sólo quieren saciar su curiosidad, saber sobre él, pero lo aceptan de inmediato. Los problemas [de segregación] los creamos siempre los adultos.

Aunque los lectores de las historias de Awoki son niños, tus personajes ofrecen una mirada realista del mundo, en absoluto edulcorada.

Claro, yo construyo mis personajes con características que encontramos a cada instante en la realidad. Hay alegría, hay duelo (como el de Manu por su madre, que ha muerto en un accidente)... Querríamos que el mundo de los niños fuera perfecto, pero no lo es. Desgraciadamente.

Los niños y los jóvenes parecen demasiado pendientes de sus dispositivos móviles, como se dice ahora. ¿Hay que aceptar esto como algo irremediable?

Con la pandemia, al estar más en casa, tal vez se han enganchado todavía más a los móviles, a las tabletas, etc. A veces es una ayuda para los padres, lo comprendo. Pero hay que volver a leer libros con los niños. Contarles historias, comentar estas historias con ellos... Y es importante que vean que nos divertimos de verdad con ellos al hacer estas cosas. Contar historias, inventarlas incluso, es tanto como imitar a la literatura, que empezó así, con las narraciones orales. No debemos dejar a los niños en manos de la televisión y los juegos electrónicos, no solamente, al menos. Porque tienen que desarrollar ese pensamiento crítico que luego van a necesitar.