Cuarto aniversario da editora de poesía Chan da Pólvora

Chan da Pólvora, a editora compostelá de vangarda adicada especialmente á poesía, celebra o vindeiro sábado o seu carto aniversario e abre nova temporada, á vez que conmemora o Día do Orgullo Galego.

O equipo xestor de Chan da Pólvora, integrado por Luísa Iglesias, Manolo Martínez, Iris Cochón, Anxos Sumai, Alexandre Fernández Peón, María Salvado e Antón Lopo, organizou para a data do aniversario un encontro no que inaugurarán o seu novo espazo de acción editorial, a Horta das Chás, e tamén presentarán as primeiras novidades editoriais desta tempada, Dendrita, de Paula Luís, e Figuras de meio-corpo, de Antón Fortes.

O espazo de acción da Horta das Chás é un predio de seiscentos metros cadrados na compostelá Corredoira das Fraguas, que forma parte dun espazo comunal de cultivos. Está concebido como un novo ámbito para os recitais da editora e como primeiro paso na consolidación dunha sede física, despois de abrir o pasado mes de marzo a web, www.chandapolvora.gal.

Chan da Pólvora Editora naceu o 28 de xuño de 2016 con Querido Eduardo, volume que recolle as cartas de Ramón Suárez Picallo ao poeta Eduardo Blanco Amor e que se converteu –con catro edicións– nun dos fitos editoriais do ano. Logo virían os tres primeiros poemarios, A oseira de Antón Blanco, Urania de Chus Pato e Suicidas de Francisco Cortegoso, títulos que perfilan xa a liña dunha editora que pon no centro dos discursos a periferia e aposta por un catálogo inclusivo e interxeracional. Nese catálogo, aseguran desde a editorial, “teñen cabida tanto as voces da poesía nacente e as xa afirmadas; as que nos sacoden e as que tamén nos acollen”.

A editora xurdiu dentro dun proxecto comunal ligado á poesía do que tamén formaron parte Alicia Fernández, Eduard Velasco, Gonzalo Hermo, Juan de Nieves, Quico Valeiras ou Antón Blanco. Desde os primeiros pasos do proxecto, Antón Lopo é o seu director editorial e Manolo Martínez o encargado do deseño. O equipo actual complétase con Luísa Iglesias –administración–, Iris Cochón e Anxos Sumai –coordinación lingüística e de estilo–, María Salvado –Horta das Chás– e Alexandre Fernández Peón –redes–.

A iniciativa térmase de oitenta subscritoras e subscritores que se articulan como soporte de difusión e da produción, ao tempo que crean unha rede de conexión ao longo do país. En catro anos de vida, Chan da Pólvora converteuse nun referente da edición poética en Galicia, cunha garantía de calidade que atinxe tanto á esixencia no deseño como á forza dos seus contidos.

O acto de aniversario comezará as oito do serán cun aforo limitado pola covid-19 e pregan que se leve máscara.