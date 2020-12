Cultura aposta forte polo CGAC ao duplicar para o ano 2021 o seu orzamento

román rodriguez. O conselleiro de Cultura Román Rodríguez, reivindicou onte o traballo realizado polo Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) para apoiar e impulsar as plásticas galegas que, indicou, se verá reforzado en 2021 nas contas do Goberno autonómico. Neste sentido, como explicou durante a reunión do Consello Asesor do CGAC, a institución duplicará o próximo ano o seu orzamento para a adquisición de obras de arte como unha medida económica de apoio ao sector.

“Na Xunta de Galicia temos claro que debemos seguir dando continuidade ao traballo levado a cabo nos últimos meses para seguir dinamizando os sectores vinculados coa cultura en todas as manifestacións”, expresou o conselleiro, que presidiu por videoconferencia a reunión acompañado polo secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo. Por iso, o Goberno dará continuidade en 2021 a este apoio duplicando a partida para compra de arte e incluíndo, ademais, expresamente unha partida para a elaboración dos proxectos das futuras sedes do CGAC en Vigo e Lugo.

O conselleiro referiuse así á nova colección do CGAC-Xacobeo pola que mercou este ano 24 obras de arte de 20 artistas galegos. ecg