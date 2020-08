Cultura cofinancia dez festivais de artes escénicas con 190.000 euros

Santiago. Dez das principais mostras de teatro e danza de Galicia son as beneficiarias en 2020 das subvencións da Xunta a festivais de artes escénicas, de acordo coa adxudicación publicada onte pola consellería de Cultura e Turismo na web da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Entre elas, distribúense os 190.000 euros cos que se dotou a convocatoria deste ano, na que se introduciron unha serie de modificacións como parte das medidas do plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da pandemia da covid-19.

A través da adaptación e flexibilización destas bases, búscase facilitar as condicións de celebración destes certames no actual contexto provocado polo coronavirus, que na meirande parte dos casos obrigou á reformulación dos programas e dos formatos previstos nun comezo.

Nestes momentos, estanse a desenvolver dúas das citas subvencionadas: a 42ª mostra de teatro galego de Cariño, adxudicataria de 14.162 euros, e o Festaclown de Vilagarcía de Arousa, de 8.580 euros; mentres que a 37ª mostra de teatro cómico e festivo de Cangas, que tivo lugar o pasado mes de xullo, recibe ao redor de 36.996 euros.

A semana que vén dará comezo en Ourense o 10º festival Corpo(A)Terra de danza, ao que se lle conceden 11.440 euros, mentres que o resto das mostras adxudicatarias teñen prevista a súa celebración nos vindeiros meses: 29º festival internacional Outono de teatro (FIOT) de Carballo, con 40.704 euros; 25º festival internacional Galicreques de Santiago de Compostela, con 24.987 euros; festival internacional de teatro de Ourense (FITO), con 18.953 euros; festival das Núbebes de Pontevedra, con 14.826 euros; 21º festival internacional de títeres de Redondela. memorial Juanjo Amoedo, con 10.360 euros, e 31º festival de teatro Galego Celso Parada do Carballiño con 8.986 euros.

Contribúese así ao mantemento destas citas, tendo en conta ademais o seu carácter estratéxico para o sector das artes escénicas na nosa comunidade. Neste sentido, a convocatoria de axudas a festivais de 2020 impulsou a presenza de formacións galegas nos carteis, que este ano debe supoñer un mínimo do 60 % da contratación profesional artística do encontro ou do total das actuacións profesionais que ofreza, porcentaxe que o ano pasado se situaba no 20 % e no 30 %, respectivamente. Estableceuse, así mesmo, un aumento porcentual do orzamento que poden subvencionar os encontros a través destas subvencións, que se eleva ata o 70 % (85 % no caso de solicitudes conxuntas de entidades locais ou de entidades resultantes de fusión) fronte ao 50 % que se contabilizou o pasado ano.

A flexibilización das bases estendeuse tamén ao mínimo de representacións con entrada de pago, que pasa do 50 % de 2019 ao 30 % da presente convocatoria, porcentaxe que non se tivo en conta para os festivais de rúa. ECG