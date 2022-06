Cultura premia a edición facsimilar da obra ‘Maxina ou a filla espuria’

Santiago. A publicación facsimilar de Maxina ou a filla espuria é un dos libros mellor editados de 2021. O Ministerio de Cultura concedeu o terceiro premio na categoría de facsímiles ao volume que reproduce o manuscrito orixinal de Marcial Valladares conservado no arquivo da Real Academia Galega. O título foi editado por Galaxia coa colaboración da RAG e o apoio da Consellería de Cultura, e a dixitalización correu a cargo da empresa Unayta. A edición, ao coidado de Xesús Domínguez Dono, inclúe un limiar de Xosé A. Fernández Salgado e foi maquetada pola deseñadora gráfica de Galaxia Hayat Husein.

Marcial Valladares (Vilancosta, Berres, A Estrada, 1821-1903) escribiu Maxina ou a filla espuria en 1870, tras rematar a versión inicial do seu Diccionario gallego-castellano, o primeiro gran dicionario da lingua galega e a obra que lle reportou un maior respecto entre os coetáneos.

O protagonista do Día das Letras Galegas de 1970 tamén foi gramático, desenvolveu unha notable recollida de cantigas e refráns, e mereceu un lugar destacado no Rexurdimento como pioneiro no uso do galego como poeta e autor de Maxina. Considerada a primeira novela en galego contemporánea, a obra saíu do prelo por primeira vez unha década despois de que Marcial Valladares a escribise, en 1880, o ano en que se publicou tamén Follas Novas de Rosalía de Castro.

Maxina ou a filla espuria viu a luz en dezaseis entregas na revista La Ilustración Gallega y Asturiana, dirixida por Manuel Murguía. Seguindo os trazos do folletín, narra a vida desgraciada de Otilia de Sancti-Petri, unha moza da burguesía compostelá violada nun baile de máscaras e queda embarazada dunha cativa, Maxina. A pequena será criada por dous labregos, Inés e Caitán, co seu medio irmán Ermelio. redacción