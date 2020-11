Cultura renova o seu compromiso de apoio ó certame Culturgal

Santiago. A Xunta de Galicia renova un ano máis o seu compromiso con Culturgal como principal patrocinadora do evento, ao que apoia no seu labor de proxección social das industrias cultuais galegas e especialmente na súa adaptación ás actuais restricións sanitarias a través dunha ambiciosa retransmisión en liña que busca abrirse a un público máis numeroso. Con tal fin, un amplo equipo audiovisual súmase a esta 13ª edición para ofrecer 20 horas de emisión, que recollerán a meirande parte da programación que se desenvolverá o sábado 28 e o domingo 29 en Pontevedra.

O calendario completo de actividades, que engloba máis de 70 propostas culturais nos ámbitos da música, escena, literatura, arte e ciencia, foi desvelado onte por Víctor López, presidente da Asociación Culturgal, e por Xosé Aldea, director do evento, nunha presentación que contou coa intervención, en nome da Xunta, do director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, e na que participaron, así mesmo, os representantes do resto de entidades colaboradoras. O responsable da Agadic detallou que, ademais dunha contribución económica de 65.000 euros, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade involúcrase na configuración do programa, ao que achega unha vintena de actividades culturais entre concertos, proxeccións, actuacións escénicas e presentacións.

“Como en edicións anteriores a Xunta traerá a Culturgal moitos dos seus proxectos, a maior parte deles mediatizados tamén pola pandemia ou agromados, precisamente, a partir das medidas do plan autonómico de reactivación do sector cultural”, sinalou.

É o caso, como explicou Sutil, de seis dos espectáculos ao vivo que poderán verse neste encontro no marco do Fondo de Proxectos Culturais 2021: os concertos de Susana Seivane, Luar na Lubre e Os d’Abaixo e as montaxes escénicas Sofía unipersonal, de Inversa Teatro; Karelu, de Os Náufragos Teatro e Ópera Break’s, de Vella Escola.

A Consellería de Cultura promove, así mesmo, a proxección da restaurada versión polícroma do documental de 1927 Pontevedra, cuna de Colón, peza de Enrique Barreiro pioneira na experimentación para dotar de cor a imaxe cinematográfica. ECG