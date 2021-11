Culturgal ‘desconfínase’ e recupera a presencialidade en Pontevedra

Pontevedra. A organización desvelaba onte a programación completa da 14ª edición, que terá lugar do 26 ao 28 de novembro no Pazo da Cultura de Pontevedra coa participación de máis de 80 empresas e entidades expositoras e 119 stands. Deste xeito e baixo o lema A cultura que toca, o evento recupera a súa esencia como feira das industrias culturais galegas, para o que volve contar coa implicación da Xunta como principal institución patrocinadora.

“Hai moitas ganas de Culturgal”, manifestaba o director da feira, Victor López, que puxo como exemplo disto a reserva completa do espazo feiral, a afluencia de propostas que chegaron para construír a programación ou o

ritmo de venda das entra-

das da feira. Será unha edición para “o reencontro”, segundo subliñou, na que ca-

da vez adquiren maior pro-tagonismo aquelas propost-as culturais que encaran o

futuro ao redor da accesibilidade, igualdade, inclusión e sustentabilidade do medio.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, participou nesta presentación xunto co presidente da asociación Culturgal, Víctor López; o director da feira, Xosé Aldea. Na súa intervención, incidiu na renovación do compromiso da Consellería de Cultura, Educación e Universidade coa organización deste evento, en resposta ao seu relevante papel na posta en valor da cultura nas súas múltiples facetas e manifestacións e, en consecuencia, dos profesionais do sector en Galicia, especialmente afectados polas restricións sanitarias durante a evolución da pandemia.

Sutil cometou que o Goberno faise cargo de trece actividades que poden ser cunsultadas na web cultur.gal, así coma o resto de eventos e a compra de entradas .ECG